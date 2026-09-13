 Roma, Koné recupera per il Torino: Gasperini ritrova anche Pellegrini e Lulli. La lista dei convocati
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Roma, Koné recupera per il Torino: Gasperini ritrova anche Pellegrini e Lulli. La lista dei convocati

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Published 1 ora fa il 13 Settembre 2026
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Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma

Roma Torino, i convocati di Gasperini: Koné disponibile dopo il problema al ginocchio

Buone notizie per la Roma in vista della trasferta contro il Torino. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha infatti diramato la lista dei convocati per la sfida di campionato e potrà contare anche su Manu Koné, centrocampista francese reduce da un fastidio al ginocchio accusato durante la partita di Champions League contro il Fenerbahce.

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La presenza del classe 2001 rappresenta un recupero importante per la formazione giallorossa, anche se resta da capire quale sarà la gestione da parte dell’allenatore. Gasperini dovrà infatti valutare attentamente le sue condizioni prima di decidere se impiegarlo dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso.

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Roma, convocati anche Pellegrini e Lulli

Oltre a Koné, arrivano conferme positive anche per Lorenzo Pellegrini e Lulli, entrambi regolarmente inseriti nella lista dei convocati per la sfida contro il Torino.

La Roma si presenterà dunque alla gara con diverse soluzioni a disposizione nei vari reparti. Tra i convocati figurano anche giocatori importanti come Paulo Dybala, Cristante, Soulé e Malen, pronti a dare il proprio contributo nella sfida in programma lunedì alle ore 18:30.

Roma, la lista completa dei convocati contro il Torino

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.

Il recupero di Koné rappresenta quindi una delle principali novità per la Roma, che punta a ottenere un risultato positivo nella trasferta piemontese e a dare continuità al proprio percorso stagionale.

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