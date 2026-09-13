Monza, Mangas si ferma dopo il gol al Lecce: problema alla caviglia per l’esterno. Le sue condizioni

Monza, infortunio per Mangas durante la sfida contro il Lecce: cambio obbligato per Juric dopo l’intervallo del match del 4° turno di Serie A

Serata agrodolce per Mangas nella sfida del Monza contro il Lecce allo stadio Via del Mare. L’esterno offensivo della formazione allenata da Ivan Juric è stato infatti protagonista nel primo tempo, contribuendo a riaprire la partita grazie alla rete realizzata dopo l’assist di Birindelli.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Una prestazione positiva interrotta però nella ripresa da un problema fisico. Durante l’intervallo, infatti, Mangas ha accusato un fastidio alla caviglia, costringendo il tecnico brianzolo a intervenire e modificare le proprie scelte.

Mangas, le condizioni saranno valutate nelle prossime ore

Al rientro dagli spogliatoi il giocatore non è riuscito a proseguire la gara e Juric ha deciso di procedere con la sostituzione. Al suo posto è entrato Bakoune, chiamato a prendere il posto dell’esterno dopo l’imprevisto accusato durante la pausa.

Per il momento non sono ancora note le reali condizioni di Mangas. Il giocatore sarà sottoposto agli accertamenti necessari per stabilire l’entità del problema alla caviglia e capire gli eventuali tempi di recupero.

Il Monza attende quindi aggiornamenti sul proprio esterno, diventato una delle soluzioni offensive più utilizzate da Juric. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se si tratti di un semplice fastidio oppure di un problema che potrebbe costringerlo a fermarsi più a lungo.