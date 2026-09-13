Conferenza stampa Gasperini pre Torino Roma: «Malen ha fatto qualcosa fuori dal normale! Dybala se sta bene gioca. De Roon doveva fare la scarpa vecchia in uno sgabuzzino?»

Conferenza stampa Gasperini pre Torino Roma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha presentato così Torino Roma.

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MALEN – «Era difficile pensare avrebbe fatto questi numeri. Numeri straordinari, fuori dal normale, ha fatto qualcosa di speciale e ha avuto continuità. Sono numeri straordinari, anche per come sono stati fatti questi gol. Prendendo Malen, sapevo sarebbe stato importante per noi ma siamo andati oltre».

MORA – «Vedo quello che vedete tutti. Lui è molto giovane, e questo non viene considerato, ha talento, deve completarsi sotto l’aspetto fisico principalmente ma anche sotto l’aspetto tattico. Non penso ci sia qualcuno nel mondo così giovane più protagonista di quanto sia lui in questo momento».

BALERDI – «Vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie. Tutti stanno dando il massimo. Questa voglia di fare gerarchie non ha senso, né efficacia per la squadra. Ghilardi è cresciuto, Koulierakis è un’alternativa importante. Balerdi lo sapevamo: è un giocatore che, nel Marsiglia, ha fatto qualcosa di notevole. Non è un ragazzino. Sapevamo che avremmo messo un giocatore di spessore. Se entriamo nel discorso delle gerarchie, non funziona così nelle squadre che fanno la Champions. Ci sono più titolari senza il bisogno di promuovere qualcuno e bocciare un altro».

MENTALITA’ – «Bisogna avere un gruppo solido, come noi abbiamo per fortuna. Non bisogna mai minarlo, qui abbiamo grandi giocatori e abbiamo fiducia in tutti. Non c’è poi uno standard unico per gestire dei periodi dove giochi tanto. Si naviga a vista, sperando di azzeccarci. Dopo la sosta, i giorni tra una partita e l’altra saranno veramente pochi. Quando un giocatore sta bene, va avanti. Se vedo un calciatore affaticato, lo sostituisco aspettando che torni quello di prima. Si vive di cicli. Sono tutti calciatori affidabili, non ci sono bocciature, altrimenti si entra in un meccanismo di polemiche continuo che fa danni alla squadra».

STRISCIONE CONTRO DE ROON – «Ne parleremo oggi. Lui è stato per tanti anni un giocatore che ha portato in alto l’Atalanta, e forse è per questo che è stato messo lo striscione. Ora è qui da noi ed è una fortuna. Una volta trovata la condizione migliore, sarà un giocatore di grande spessore e personalità, come Balerdi. Non è stata una scelta sua: non rientrava nei piani dell’Atalanta e cosa doveva fare? La scarpa vecchia in uno sgabuzzino e non giocare più con nessuno? Sono molte contento che sia qua e darà un contributo importantissimo. Nulla toglie a ciò che ha fatto nella sua carriera. Non è una bandierina, è uno striscione a tutta curva per quella società. Lui sta crescendo di condizione, sarà molto importante per noi. A centrocampo abbiamo 4 giocatori, tutti e 4 fondamentale».

DYBALA PUO’ RIPOSARE – «Se sta bene gioca sempre, senza dubbio. Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene lo vuoi mettere a dormire? Non puoi sapere quando uno si infortunerà, ma se sta bene uno gioca. Se si ha bisogno di riposare è giusto che uno si riposi. Così faremo di volta in volta. L’importante è cercare di riuscire a sfruttare il momento favorevole di ognuno. Le partite sono dure tutte: non è che giocare col Torino sia più facile di altre gare. Troveremo una squadra determinata, che vorrà fare il massimo e se non stai più che bene non puoi avere la presunzione di vincere le partite. Dobbiamo giocare una gran partita per vincere a Torino e dobbiamo essere al massimo. Dobbiamo dimenticarci, di volta in volta, la partita precedente».