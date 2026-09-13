Conferenza stampa Chivu pre Inter Udinese: «A Madrid si è persa un'opportunità...Calhanoglu ha giocato un Mondiale da infortunato, ecco qual è il nostro pensiero»

Conferenza stampa Chivu pre Inter Udinese: le dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa, Cristian Chivu ha presentato così Inter Udinese.

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L’AVVERSARIO «L’Udinese è una squadra non solo fisica ma anche dal punto di vista qualitativo ti può mettere in difficoltà. Ha sempre dimostrato di saper fare bene nonostante siano andati via giocatori negli anni e ne siano entrati tanti nuovi. E’ una squadra che sa mettere in difficoltà»

COME STA LA SQUADRA «Serena come sempre. L’obiettivo è sempre stata la crescita, di migliorare di aggiungere sempre qualcosa. Presto dare dei giudizi, è sempre un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Non possiamo perdere la fiducia di quanto di buono abbiamo fatto vedere con Napoli e Real Madrid. A me è piaciuto il coraggio e la personalità, la reazione dopo gli errori, mi prendo le cose positive»

IN CHAMPIONS SI PUO’ MIGLIORARE «Noi guardiamo la crescita, l’obiettivo finale. Senza perdere di vista che le ultime 6/7 non sono andate come volevamo in Champions, su questo possiamo migliorare. Ma ora siamo in un’altra stagione e dobbiamo pensare a questo mini torneo dove dobbiamo raggiungere un numero di punti. A Madrid si è persa un’opportunità»

SUI GIUDIZI «Quello che per noi è importante è ciò che facciamo, i giudizi ci sono stati, ci sono e ci saranno, non è un problema nostro. I giudizi vengono sempre gratis, ognuno è libero di esprimere la sua opinione. La differenza sta nell’essere consapevoli di quelli che siamo e quello che abbiamo fatto»

SUL 3-5-2 A LIVELLO EUROPEO «Io non bado al modulo, io bado al modo in cui si affronta una partita e come la giochi. Ci sono squadre che partono 4-2-3-1 ma poi difendono a 5, a 6. Conta come interpreti le varie situazioni di gioco, come difendi, l’intensità che ci metti. Io sono uscito un bel po’ da questo modo di pensare, a me interessa quello che un giocatore fa per migliorare l’organizzazione»

UN ANNO DOPO «Rispetto alla gara con l’Udinese dell’anno scorso abbiamo due trofei in più»

CALHANOGLU «Ha fatto il Mondiale da infortunato, l’ultima che ha fatto è stata la semifinale di coppa dove fece due gol. Aveva saltato la finale e le ultime della stagione. Al Mondiale si portava dietro un problema. Sappiamo come la Turchia come ha fatto al Mondiale e le critiche nei confronti suoi e della squadra. Ha avuto una vacanza lunga, è arrivato in ritardo per la preparazione. La premurosità nostra è mettere tutti in condizione»

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI CHIVU PRE INTER UDINESE