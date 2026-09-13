Conferenza stampa Cuesta pre Como Parma: «Proveremo a sfruttare i loro punti deboli, il calcio è imprevedibile...»

Conferenza stampa Cuesta pre Como Parma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2026/27

Il Parma si appresta ad affrontare un’insidiosa trasferta sul campo del Como nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Alla vigilia della delicata sfida dello stadio Giuseppe Sinigaglia, l’allenatore gialloblù Carlos Cuesta è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per presentare i temi del match e fare un bilancio approfondito sullo stato di forma della propria rosa in vista di un appuntamento cruciale per il prosieguo della stagione.

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La gestione dell’infermeria, l’impatto dei nuovi e la crescita dei giovani

I primi argomenti toccati dal tecnico crociato hanno riguardato la disponibilità dei singoli nell’undici titolare, con particolare attenzione alle condizioni della linea mediana. Cuesta ha esordito analizzando la situazione dei giocatori in recupero: “Bernabé si è allenato a parte. Oggi speriamo che si alleni con noi ma non posso confermare la sua presenza. Diallo si allena con noi da mercoledì.” Successivamente, l’allenatore ha speso parole d’elogio per l’integrazione dei nuovi arrivi e il rendimento delle giovani promesse della società: “Sierro ci ha aiutato nel legare il gioco e creare più azioni offensive. Lui e Diego Carlos hanno portato entusiasmo e qualità. Lontani sta lavorando bene e se continua così le sue possibilità di giocare aumentano. De Martis protagonista in Primavera? Ha molta ambizione ed energia. Si è ambientato bene, è consapevole che le opportuità arrivano dal lavoro”.

L’analisi tattica del Como e la mentalità necessaria

La sfida contro la formazione lombarda si preannuncia irta di ostacoli per i ducali, chiamati a mantenere altissima la soglia dell’attenzione dal primo all’ultimo minuto di gara. Il mister del Parma ha manifestato grande rispetto per le caratteristiche dell’avversario, definendo chiaramente l’atteggiamento mentale indispensabile per strappare un risultato positivo: “Il Como è una squadra completa e molto duttile. Ma anche loro hanno punti deboli, proveremo a sfruttarli utilizzando le nostre qualità, il calcio è imprevedibile. Dobbiamo avere fiducia e determinazione se vogliamo ottenere un risultato positivo”. La squadra crociata cercherà dunque di mettere in campo personalità e compattezza per conquistare punti preziosi in classifica.