Notte da incubo per Daniel Maldini: incidente in auto

L’attaccante rossoblù, ferito in modo lieve in uno scontro tra due auto, era tornato nel capoluogo lombardo dopo il successo di Bergamo contro l’Atalanta

Una notte piena di emozioni contrastanti per Daniel Maldini, centrocampista offensivo classe 2001 e figlio dell’ex dirigente rossonero Paolo Maldini. Dopo aver segnato il gol decisivo su calcio di rigore nella vittoria del suo Cagliari contro l’Atalanta, il giocatore è rimasto ferito in modo non grave in un incidente stradale tra due auto, mentre si trovava a Milano per trascorrere la serata dopo la partita.

La dinamica dell’incidente

Come riportato da una nota dell’Ansa, il sinistro è avvenuto intorno alle 5.15 di domenica 13 settembre in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, coinvolgendo complessivamente sei persone, tutte ferite in modo lieve: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre allo stesso Maldini, che compirà 25 anni tra un mese. Sono tuttora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l’esatta dinamica dello scontro, dopo l’intervento nella notte di tre ambulanze e un’automedica.

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Le condizioni dei feriti

Secondo quanto riferito, uno dei coinvolti è stato medicato direttamente sul posto, mentre gli altri cinque sono stati trasportati in ospedale. Per quanto riguarda Maldini, il giocatore è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli per i necessari accertamenti. Nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

Una stagione già positiva per Maldini

Il gol siglato contro l’Atalanta rappresenta per Maldini la seconda rete consecutiva in Serie A, dopo quella realizzata contro il Lecce lo scorso 7 settembre, anch’essa decisiva ai fini del risultato finale. Secondo quanto raccolto da Cagliari News 24, il giocatore sarebbe stato tamponato ma si troverebbe già a casa, senza particolari conseguenze.