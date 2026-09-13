Milik-Juve, sirene emiratine: possibile addio: gli scenari

L’attaccante polacco, escluso dalla lista Serie A, può trovare una nuova sistemazione nell’UAE Pro League: la Juventus pronta a cederlo anche a titolo gratuito

Sirene emiratine all’orizzonte per Arek Milik, secondo Tuttosport. Ci sono infatti un paio di club dell’UAE Pro League alla ricerca di rinforzi offensivi, e il centravanti polacco può rappresentare un’opportunità da cogliere entro il prossimo 28 settembre, data di chiusura del calciomercato negli Emirati Arabi. Per questo motivo un intermediario ha bussato in settimana alla Continassa e all’indirizzo degli agenti della punta classe 1994.

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Situazione ai margini alla Juventus

Milik, ex attaccante del Napoli, è ormai un separato in casa a Torino. La stessa Juventus, guidata in panchina da Luciano Spalletti, sarebbe disposta a dare il proprio nulla osta alla cessione anche a titolo gratuito o con un indennizzo minimo, non superiore al milione di euro. Il motivo è semplice: nonostante un buon precampionato, il polacco è stato escluso dalla lista Serie A e non può scendere in campo nelle gare ufficiali del massimo campionato, restando inutilizzabile anche in Europa League. Per il club bianconero rappresenta quindi solo un costo a bilancio, dato che percepisce 1,8 milioni di euro netti all’anno senza poter essere impiegato.

Il contratto in scadenza e le prospettive

Il contratto dell’attaccante scade il prossimo 30 giugno 2027, e i dialoghi per un’eventuale risoluzione anticipata non hanno finora portato a soluzioni concrete. La sensazione diffusa è che a gennaio si arriverà comunque a una separazione, con la Juventus che spererebbe in un accordo anticipato.

L’ipotesi Emirati Arabi

Al momento, l’unica pista realmente percorribile per Milik e il suo entourage resta proprio quella araba, dove il giocatore potrebbe firmare un contratto biennale mantenendo l’attuale livello salariale. Nei prossimi giorni si capirà se i primi approcci si trasformeranno in una trattativa concreta.