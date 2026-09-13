Roma, i Friedkin "gasati" per la stagione: idea Endrick

Tre vittorie in campionato e il pareggio di Istanbul in Champions League: la proprietà americana entusiasta dei progressi di Gasperini

Tre vittorie in campionato e un pareggio in Champions League, conquistato nel catino infernale di Istanbul contro il Fenerbahçe. Ma oltre ai risultati c’è qualcosa che va ancora più in profondità: le risposte della squadra sul campo e quelle di Gian Piero Gasperini, tecnico giallorosso noto per il suo calcio propositivo, ancora più convincenti nella costruzione della sua Roma. I giallorossi sono partiti forte, e anche i Friedkin non potevano essere più entusiasti.

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I Friedkin “gasati” per la Roma

È proprio l’espressione scelta da John Galantic, il nuovo CEO del club, presente a Istanbul per descrivere lo stato d’animo della proprietà, definita “silenziosa” nello stile ma profondamente coinvolta anche a livello emotivo. Parole che raccontano una proprietà presente e partecipe, seppur lontana dai riflettori.

L’emotività si è vista anche in tribuna, dove Corbin Friedkin, fratello di Ryan Friedkin, ha seguito la partita accanto alla dirigenza romanista, pur continuando a lavorare principalmente sul Cannes, l’altro club della famiglia in Francia. Il centro decisionale resta comunque Ryan, in contatto quotidiano e strettissimo con Galantic: i due si sentono più volte al giorno per discutere di aspetti economici, sportivi e di mercato.

Voglia di Endrick per gennaio

La Roma guarda già alla sessione invernale. Il prossimo rinforzo sarà in attacco, nel ruolo indicato dallo stesso Gasperini: un giocatore offensivo a sinistra di piede destro. I margini lasciati dal contenuto monte ingaggi dell’ultima sessione spingono i Friedkin ad accontentare il tecnico.

Il nome in cima alla lista è Endrick, giovane attaccante brasiliano classe 2006 del Real Madrid. Il ds giallorosso Tony D’Amico starebbe lavorando per chiudere l’operazione con gli spagnoli, studiando la formula del prestito con inserimento di riscatto e controriscatto. Una trattativa ancora da costruire, ma un’idea già molto concreta nella testa del club capitolino, in attesa delle comunicazioni UEFA di novembre.

