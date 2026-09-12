Pagelle Atalanta Cagliari: la legge dell’ex Maldini e la strapotenza Mendy. Romano dominante. Non basta Scamacca VOTI

Pagelle Atalanta Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
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ATALANTA: Carnesecchi 6; Bellanova 5.5, Kossounou 5.5, Scalvini 5.5, Kolasinac 5 (68′ Bernasconi 6); Samardzic 6 (77′ Raspadori SV), Kessié 6 (85′ Pasalic SV), Ederson 5.5; De Ketelaere 6, Scamacca 6.5 (68′ Krstovic 5.5), Rowe 5.5. All. Sarri 5.5
CAGLIARI: Caprile 6,5; Zé Pedro 6 (68′ Sugawara 6), Deiola 6,5, Rodriguez 7, Obert 7; Adopo 7, Winks 7, Romano 7; Fazzini 6 (56′ Fadera 6), Mendy 7 (79′ Kevin Carlos SV), Maldini 7,5 (79′ Kofler SV). All. Pisacane 7,5