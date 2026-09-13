De Zerbi: «In Italia dovrei essere il miglior allenatore, no?»

Gli Spurs pareggiano 0-0 anche contro l’Everton e stabiliscono un record negativo: il tecnico italiano gioca la carta dell’ironia sulla stampa della Serie A



Un pareggio per 0-0 che fa storia, ma non certo nel modo in cui il Tottenham avrebbe voluto. Gli Spurs non sono riusciti a trovare la rete nemmeno contro l’Everton e, dopo quattro giornate di Premier League, non hanno ancora segnato: un avvio senza precedenti nella storia del club.

La battuta di De Zerbi sulla stampa italiana

Roberto De Zerbi, tecnico italiano ex Sassuolo, Shakhtar Donetsk, Brighton e Marsiglia, prova a guardare anche l’altra faccia della medaglia. Dopo il pareggio di sabato, l’allenatore ha scelto una chiave ironica per commentare la prestazione della propria squadra, soffermandosi soprattutto sulla solidità difensiva mostrata nelle ultime due uscite. Una battuta che nasconde anche una frecciata al modo in cui, in Italia, vengono giudicati risultati e allenatori: “Ad esempio, in Italia dovrei essere il miglior allenatore, no? Due partite, due partite senza subire gol”, ha dichiarato De Zerbi in conferenza stampa. Il tecnico ha poi rincarato la dose, chiamando direttamente in causa la Gazzetta dello Sport: “Cosa scriverebbe? Due partite senza subire gol. Cosa scriverete domani: una partita senza subire gol o zero gol? Ditemi cosa volete scrivere davvero”.

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Un avvio da incubo in Premier League

La provocazione arriva al termine di una partita in cui il Tottenham ha nuovamente mostrato enormi difficoltà sotto porta. Dopo il ko all’esordio contro il Brentford e quello successivo contro il Newcastle, sono arrivati due pareggi consecutivi per 0-0 contro Nottingham Forest ed Everton. Quattro gare, dunque, senza una sola rete realizzata, nonostante i circa 400 milioni di sterline investiti dal club nel mercato estivo.

La solidità difensiva come unica nota positiva

De Zerbi, tuttavia, non vuole buttare via quanto di positivo mostrato dalla squadra. Il doppio clean sheet consecutivo rappresenta un segnale incoraggiante sul piano difensivo, anche se il problema offensivo resta evidente e il Tottenham deve ancora sbloccarsi in campionato.