Lecce, Di Francesco dopo la vittoria sul Monza: «Non mi accontento, serve continuità»

Lecce Monza, il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco analizza la vittoria del Via del Mare nel match del 4° turno di Serie A

Il Lecce torna alla vittoria e lo fa con una prestazione di carattere contro il Monza. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco si è imposta per 3-2 al Via del Mare grazie alla doppietta di Coulibaly e alla rete di Tiago Gabriel, conquistando tre punti importanti dopo le sconfitte consecutive contro Cagliari e Roma.

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Con questo successo i giallorossi salgono a quota 6 punti in classifica, portandosi momentaneamente al decimo posto e ritrovando fiducia dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi.

Al termine della gara, Di Francesco ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sull’atteggiamento mostrato dai giocatori, sulle scelte tattiche e sull’inserimento dei nuovi arrivati.

Lecce, Di Francesco chiede continuità dopo il successo

Il tecnico giallorosso ha sottolineato l’importanza dell’approccio avuto contro una squadra come il Monza, evidenziando la necessità di mantenere sempre alta l’intensità.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Non è possibile giocare a calcio senza furore, sapevamo che il Monza vive di duelli ma noi siamo stati bravi a entrare subito con l’atteggiamento giusto. Sono soddisfatto della prestazione, ma non mi accontento: ora serve dare continuità al percorso che stiamo facendo. Sono contento per i ragazzi, hanno risposto nel modo che mi aspettavo».

Lecce, Di Francesco promuove l’esordio di Esteban

Durante la sfida contro il Monza è arrivato anche il debutto del giovane Esteban, classe 2006, con il tecnico che ha voluto sottolineare il percorso fatto dal giocatore prima di conquistare spazio.

IL DEBUTTO DI ESTEBAN – «Ha avuto poche occasioni finora, a fine partita è venuto a ringraziarmi. Si è guadagnato l’esordio con il Lecce. Per quanto riguarda Stulic, penso che abbia fatto un gran primo tempo».

Lecce, Di Francesco sulle scelte tattiche e su Maleh

L’allenatore del Lecce ha poi parlato del sistema di gioco scelto e della crescita della squadra, spiegando come alcuni giocatori debbano ancora raggiungere la migliore condizione fisica.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Vorrei dare continuità a un sistema di gioco. Adesso conosco meglio le caratteristiche degli interpreti e deve ancora crescere la condizione fisica di alcuni di loro. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha fatto bene, compreso Maleh che ha fatto un’ottima prestazione. Durante questo precampionato ci sono mancate le amichevoli vere, che ci avrebbero permesso di prepararci al meglio».

Lecce, Di Francesco esalta le qualità di Monteiro

Infine, Di Francesco ha dedicato spazio a Joël Monteiro, analizzando le caratteristiche dell’esterno e spiegando come la squadra dovrà sfruttarne al meglio le qualità.

LE QUALITÀ DI MONTEIRO – «Ha caratteristiche ben precise, dobbiamo essere però bravi noi ad innescarlo. Sa andare anche a 36-37 km/h, dobbiamo quindi essere bravi noi a mandarlo negli spazi coi tempi giusti. Si sta ambientando a questo nuovo calcio, ma è un giocatore importante, così come Fatah».

La vittoria contro il Monza rappresenta quindi un passo avanti per il Lecce, che ora vuole trovare continuità e consolidare il proprio percorso in campionato.