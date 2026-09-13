Pagelle Lecce Monza: Coulibaly totale, Tiago Gabriel dominante. Difesa brianzola da horror VOTI

Pagelle Lecce Monza: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
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LECCE: Falcone 6; Veiga 6.5, Siebert 7, Tiago Gabriel 7, Gallo 6.5; Coulibaly 8, Ilic 7 (65′ Ngom 6), Maleh 7 (85′ Kaba SV); N’dri 5.5 (46′ Pierotti 6), Stulic 6 (75′ Esteban SV), Monteiro 6 (75′ Fatah SV) All. Di Francesco 7
MONZA: Thiam 5; Kouadio 5, Lucchesi 5, Carboni 5.5; Birindelli 6, Akinsanmiro 5.5 (83′ Mout SV), Folorunsho 5, Mangas 6.5 (46′ Bakoune 6); Colpani 5 (65′ Zeballos 6.5), Robinson 6.5 (65′ Cutrone 5.5); Varela 6 (75′ Forson SV) All. Juric 5