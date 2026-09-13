Calciomercato Inter, occhi in casa Cagliari: scout nerazzurri alla New Balance Arena per Romano e Mendy

Calciomercato Inter, Romano e Mendy del Cagliari sono stati gli osservati speciali dei nerazzurri nel match contro l’Atalanta

L’Inter continua a lavorare con grande attenzione in ottica futura, monitorando costantemente i prospetti più interessanti del campionato italiano. Secondo quanto raccolto dal giornalista Pasquale Guarro, la società nerazzurra ha inviato un proprio osservatore sulle tribune della New Balance Arena in occasione del match tra Atalanta e Cagliari. Nel mirino della dirigenza milanese sono finiti due giovani elementi della rosa sarda guidata da Fabio Pisacane: il centrocampista Alessandro Romano e l’attaccante Paul Mendy.

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Alessandro Romano: visione di gioco e pulizia tecnica

Il primo profilo finito in evidenza sul taccuino degli emissari di Viale della Liberazione è quello di Alessandro Romano. Il centrocampista italiano, classe 2006, ha attirato l’interesse degli addetti ai lavori grazie alle sue doti nella gestione della sfera e alla maturità evidenziata in mezzo al campo. Chi lo ha osservato da vicino ha sottolineato una spiccata pulizia tecnica unita a una notevole visione di gioco. Sotto l’aspetto tattico, le relazioni della dirigenza nerazzurra lo delineano come un calciatore particolarmente portato a disimpegnarsi nella posizione di mediano a due anziché in quella di mezzala, potendo sfruttare la sua abilità nel distribuire il pallone e nell’impostare l’azione dalla propria metà campo.

Paul Mendy: impatto decisivo e ampi margini di crescita

Accanto al regista azzurro, l’attenzione del club di Milano si è concentrata sulle prestazioni di Paul Mendy. L’attaccante senegalese si è reso protagonista assoluto nella vittoria ottenuta dal Cagliari sul campo dei bergamaschi, sbloccando la contesa con la rete del momentaneo vantaggio. La prova del giovane centravanti ha destato ottime impressioni negli scout dell’Inter, che ne hanno apprezzato la struttura fisica e le qualità atletiche. Il calciatore rappresenta un talento dotatissimo di una solida base di partenza, accompagnata da ampi margini di miglioramento su cui poter lavorare in prospettiva futura.

L’attività di monitoraggio dell’Inter conferma la strategia societaria orientata al costante aggiornamento sui giovani emergenti del panorama nazionale, pronti ad essere valutati in vista delle prossime sessioni di mercato.