Bologna ko al Maradona, Tarozzi ammette: «Davanti abbiamo messo poca qualità»

Il vice di Tedesco analizza il ko del Bologna contro il Napoli al Maradona: errori offensivi e necessità di ritrovare equilibrio

Il Bologna continua il suo momento difficile in campionato. La squadra rossoblù è uscita sconfitta dalla sfida contro il Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A, con il risultato di 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona.

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A decidere il match è stata la rete di Stanislav Lobotka, che ha consegnato tre punti importanti alla formazione di Massimiliano Allegri. Per il Bologna di Domenico Tedesco, invece, arriva un altro risultato negativo dopo le sconfitte contro Lazio, Atalanta e il pareggio contro il Sassuolo.

I rossoblù restano ancora senza vittorie dopo quattro giornate e hanno conquistato solamente un punto in classifica, occupando attualmente la sedicesima posizione insieme a Genoa, Monza e Parma.

Al termine della gara, il vice allenatore Tarozzi ha commentato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle difficoltà offensive, sul momento negativo e sul percorso di crescita del gruppo.

Bologna, Tarozzi: «Davanti abbiamo messo poca qualità»

Il vice di Tedesco ha analizzato la partita del Maradona evidenziando l’atteggiamento ordinato della squadra, ma anche la poca incisività nella fase offensiva.

L’ANALISI DELLA PARTITA

«Siamo stati ordinati, ma davanti abbiamo messo poca qualità. Il Napoli ha inciso più di noi. Non è un periodo fortunato, abbiamo segnato un gol di pochi minuti in fuori gioco».

Il riferimento è anche alla rete annullata al Bologna nel corso della partita, episodio che avrebbe potuto cambiare l’andamento della sfida.

Bologna, Tarozzi chiede una reazione: «Dobbiamo toglierci questa negatività»

Il vice allenatore rossoblù ha poi sottolineato la necessità di superare il momento complicato, puntando sul lavoro quotidiano e sulla crescita della squadra.

IL MOMENTO DEL BOLOGNA

«Nei minuti finali siamo riusciti a creare qualche occasione, ma troppo poco. Dobbiamo toglierci questa negatività. La delusione per l’avvvio di campionato ci sta, ma dobbiamo guadare avanti e crescere nei principi. Tedesco sa come portare avanti questa squadra e sono convinto che ci sarà un miglioramento. Siamo sulla strada giusta».

Bologna, Tarozzi: «Ci manca ancora l’equilibrio giusto»

Infine, il vice di Tedesco ha individuato nell’equilibrio tra qualità e quantità uno degli aspetti principali da migliorare per riuscire a conquistare i primi successi stagionali.

LA CRESCITA DELLA SQUADRA

«Ci manca ancora l’equilibrio giusto, non riusciamo ad abbinare qualità e quantità necessari a vincere una partita».

Il Bologna dovrà ora cercare una reazione nelle prossime giornate per invertire il trend negativo e trovare quella vittoria che manca dall’inizio del campionato.