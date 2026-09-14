Como-Parma, sfida tra Fabregas e Cuesta: due giovani tecnici spagnoli con filosofie opposte

Fabregas contro Cuesta, il confronto tra i due allenatori più giovani della Serie A prima di Como-Parma

Il pomeriggio di Serie A propone una sfida particolare tra due allenatori giovani e ambiziosi. Da una parte Cesc Fabregas, alla guida del Como, dall’altra Carlos Cuesta, tecnico del Parma: entrambi spagnoli e con meno di quarant’anni, ma protagonisti di percorsi completamente differenti.

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Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il confronto tra i due allenatori nasce soprattutto dalle loro origini comuni, ma si sviluppa su strade molto diverse. L’ex centrocampista ha alle spalle una carriera da campione assoluto, mentre Cuesta ha costruito il proprio percorso esclusivamente in panchina.

Fabregas e Cuesta, due storie diverse nate dalla Spagna

Il passato dei due tecnici rappresenta il primo grande elemento di differenza. Fabregas è stato un protagonista del calcio mondiale: ha vestito le maglie di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco, vincendo un Mondiale e due Europei con la Spagna, oltre a collezionare oltre cento presenze in Champions League.

Cuesta, invece, ha abbandonato presto il sogno da calciatore professionista e ha iniziato una carriera da allenatore giovanissimo. Dopo le esperienze nelle giovanili dell’Atletico Madrid e della Juventus, è diventato assistente di Mikel Arteta all’Arsenal, fino alla chiamata del Parma che gli ha affidato la prima esperienza da tecnico.

Como e Parma, due progetti tecnici completamente differenti

Anche il presente dei due allenatori racconta due realtà diverse. Fabregas guida un laboratorio calcistico moderno, costruito attraverso investimenti importanti e una precisa idea di gioco. Il suo Como si ispira alla tradizione del calcio di possesso, con attenzione alla qualità tecnica, al controllo della partita e alla ricerca costante di soluzioni offensive.

Cuesta, invece, ha dovuto lavorare con risorse differenti, costruendo una squadra più pragmatica e adattandosi alle esigenze del gruppo. Il suo Parma ha mostrato caratteristiche più vicine a un calcio fisico e organizzato, con una maggiore attenzione alla fase difensiva.

Como Parma, il precedente sorride a Cuesta

Nonostante le differenze, nella scorsa stagione il Parma è riuscito a mettere in difficoltà il Como. Nei due confronti diretti sono arrivati uno 0-0 e una vittoria di misura per i lariani, con la squadra di Cuesta capace di limitare il talento offensivo degli avversari.

La sfida del presente rappresenta quindi un nuovo capitolo del confronto tra Fabregas e Cuesta, due giovani allenatori spagnoli che hanno scelto percorsi diversi ma condividono la volontà di lasciare il segno in Serie A.