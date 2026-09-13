Sassuolo, Aquilani esulta dopo la vittoria sulla Juventus: «Il coraggio mi gratifica più di ogni cosa»

Sassuolo Juventus, Aquilani analizza il successo del Mapei: Adzic decisivo e squadra premiata dal coraggio

Una vittoria dal peso enorme per il Sassuolo, che supera la Juventus al termine di una partita incredibile e ricca di emozioni. La sfida del Mapei Stadium termina 3-2 per i neroverdi, capaci di resistere alle due rimonte bianconere e di trovare il gol decisivo nell’ultima azione del match.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A regalare il successo alla squadra di Alberto Aquilani è stato Adzic, protagonista di una ripartenza letale che ha permesso al Sassuolo di conquistare tre punti pesantissimi. Con questa vittoria i neroverdi salgono a quota 7 punti in classifica, raggiungendo proprio la Juventus.

Al termine della gara, intervenuto ai microfoni di DAZN, Aquilani ha commentato la prestazione della sua squadra, soffermandosi sul coraggio mostrato dai giocatori, sull’importanza dei cambi e sulle individualità che hanno deciso la partita.

Aquilani celebra il carattere del Sassuolo: «Il coraggio mi gratifica più di ogni cosa»

Il tecnico neroverde ha sottolineato il valore dell’atteggiamento della squadra, spiegando quanto sia importante riuscire a mettere in pratica durante le partite ciò che viene provato in allenamento.

L’IMPORTANZA DEI CAMBI E DEL CORAGGIO – «Il coraggio mi gratifica più di ogni cosa. Noi proviamo le situazioni in allenamento, ma poi serve la personalità di proporle contro squadre come la Juventus. Ho tanti giocatori bravi che mi mettono in difficoltà nelle scelte. Oggi i subentrati hanno un valore diverso rispetto ai miei tempi. Volevo sfruttare la freschezza di Adzic a gara in corso, è stato bravo, così come Bowie. Chi subentra è importante alla pari dei titolari».

Sassuolo, Aquilani esalta Matic: «È un campione a 360 gradi»

L’allenatore del Sassuolo ha poi dedicato parole importanti a Nemanja Matic, uno dei giocatori più esperti della rosa e fondamentale per dare equilibrio alla squadra.

IL VALORE DI MATIC NEL GRUPPO – «Matic è un campione a 360 gradi. Credo sia un top player anche nelle relazioni umane. Ho portato a Sassuolo un’idea diversa e ho trovato la curiosità di molti».

Aquilani su Bakola ed Esposito: «Abbinano qualità e quantità»

Infine, il tecnico neroverde ha parlato della crescita di alcuni giovani della rosa, soffermandosi in particolare su Bakola ed Esposito, protagonisti del percorso di crescita del Sassuolo.

LA CRESCITA DEI GIOVANI – «Bakola non sapeva bene che ruolo potesse fare. L’abbiamo abbassato e sta andando bene. In settimana ha avuto un problema fisico e si è allenato solo ieri, per questo è partito dalla panchina. Esposito abbina qualità e quantità, è un giocatore è generoso».

Il successo contro la Juventus conferma la crescita del Sassuolo di Aquilani, una squadra capace di soffrire, reagire e trovare soluzioni anche nei momenti più difficili.