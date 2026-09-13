Pagelle Sassuolo Juventus: Zhegrova entra e spacca, ma non basta! Adzic punisce da ex. I VOTI

La Juventus cade contro il Sassuolo dopo una sfida ricca di emozioni: Zhegrova firma una doppietta, ma Adzic regala il successo ai neroverdi. I voti ai protagonisti
Una partita da batticuore al Mapei Stadium, dove il Sassuolo infligge la prima sconfitta stagionale alla Juventus di Luciano Spalletti. Il match termina 3-2 per i neroverdi al termine di una gara ricca di ribaltamenti e decisa proprio all’ultima azione.
La Juventus parte subito forte e dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con Nico Gonzalez, autore di una conclusione che colpisce la traversa. Il Sassuolo prova a rispondere, ma nei primi minuti fatica a creare occasioni realmente pericolose.
Tra i giocatori più vivaci della formazione bianconera c’è Alajbegovic, protagonista di una grande iniziativa personale conclusa con un cross molto invitante in area, senza però trovare un compagno pronto alla deviazione.
Sassuolo Juventus, la ripresa regala spettacolo e continui ribaltamenti
Nella seconda frazione entrambe le squadre aumentano il ritmo. Da una parte Muric salva sul tentativo di Alajbegovic, dall’altra Vicario si supera sulla conclusione di Berardi.
Spalletti prova a cambiare l’inerzia della partita inserendo Zhegrova e Woltemade, ma a passare in vantaggio è il Sassuolo. Al match si sblocca con il taglio perfetto di Sebastiano Esposito, servito da un assist illuminante di Matic.
La Juventus reagisce immediatamente e trova il pareggio grazie a un ispirato Zhegrova, che firma una rete fondamentale per rimettere in equilibrio la sfida.
Sassuolo Juventus, finale incredibile: Adzic punisce i bianconeri
Gli ultimi minuti del match regalano un’incredibile sequenza di emozioni. Il Sassuolo torna avanti con Bowie, ma ancora una volta Zhegrova risponde presente realizzando la doppietta personale e riportando la Juventus sul 2-2.
Quando la partita sembra ormai destinata al pareggio, però, arriva la beffa per i bianconeri. All’ultimo minuto di recupero è proprio Adzic, ex giocatore della Juventus, a trovare il gol decisivo che regala tre punti pesantissimi al Sassuolo.
Una sconfitta amara per la squadra di Spalletti, troppo sbilanciata in avanti nel finale, mentre il Sassuolo festeggia una vittoria prestigiosa e ricca di significato.
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SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Cinquegrano 5.5, Idzes 6, Leysen 6, Doig 6; Thorstvedt 6 (71′ Adzic 6.5), Matic 7, Lipani 6.5 (55′ Bakola); Berardi 6 (70′ Dominguez), Esposito 7 (70′ Bowie), Laurienté 6. All. Aquilani
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Bremer 5.5, Lucumí 5.5 (46′ Kelly 5.5), Celik 6; Douglas Luiz 5, Koopmeiners 5 (71′ Sarr 6); Conceiçao 5.5 (60′ Zhegrova 7.5), Nico Gonzalez 6 (60′ Woltemade 5.5), Alajbegovic 6.5; Kolo Muani 5. All. Spalletti