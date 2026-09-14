Alessandro Romano verso l’Italia, Behrami e Dzemaili criticano la gestione della Svizzera: «Hanno dormito»

Il talento del Cagliari vicino alla convocazione di Mancini: gli ex centrocampisti rossocrociati contestano le scelte della federazione su Romano

La Nazionale italiana è pronta ad accogliere un nuovo talento. Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 trasferitosi dalla Roma al Cagliari durante l’ultimo mercato estivo, è infatti finito nel mirino del commissario tecnico Roberto Mancini, che valuta la sua convocazione per i prossimi impegni degli Azzurri in Nations League.

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Una scelta che rischia di rappresentare una beffa per la Svizzera, nazionale con cui Romano ha svolto tutta la trafila delle selezioni giovanili, dall’Under 16 fino all’Under 20. Il possibile passaggio alla rappresentativa italiana ha aperto un dibattito acceso nel Paese elvetico, con diversi ex giocatori della nazionale rossocrociata che hanno criticato la gestione della federazione.

Behrami contro la Svizzera: «Una grande dormita da parte della federazione»

Durante la trasmissione della tv svizzera RSI, l’ex centrocampista Valon Behrami, con un passato anche in Serie A, ha puntato il dito contro la federazione per non aver valorizzato abbastanza il talento di Romano.

«Per me questa è una grande dormita da parte della federazione svizzera sotto tutti i punti di vista. Due anni fa ho cercato di portarlo al Watford a tutti i costi, ma la Roma ci credeva troppo. Tutti sapevano del suo talento, poteva tenerti il centrocampo della nazionale svizzera per 10 anni. Ragazzi, qua è grave. Non capisco in federazione come si muovano, durante l’anno ti devi muovere. Non puoi presentarti allo stadio dopo il suo primo goal in Serie A, non funziona così, non è che al giocatore faccia piacere. Non abbiamo un bacino così enorme, è grave perché perdiamo un ragazzo di grande talento».

Secondo Behrami, la federazione avrebbe dovuto intervenire prima per convincere il giocatore a proseguire il proprio percorso con la Svizzera.

Dzemaili rincara la dose: «La nostra federazione ha dormito»

Anche Blerim Dzemaili, altro ex nazionale svizzero con esperienza nel calcio italiano, ha espresso il proprio rammarico per la situazione.

«La nostra federazione ha dormito, si vedeva già da anni che era forte. A gennaio quando era andato in prestito allo Spezia in Serie B ho scritto un messaggio a Donadoni, dicendogli che avevano preso un gran bel giocatore. Bisognava fare qualcosa di più, tutto il possibile. Poi se uno fa un’altra scelta, allora è un altro discorso».

Romano, il Cagliari e la possibile chiamata dell’Italia

La crescita di Alessandro Romano ha attirato l’attenzione dopo il trasferimento al Cagliari, club che ha deciso di puntare sul giovane centrocampista dopo l’esperienza maturata nel settore giovanile della Roma.

Il possibile debutto con l’Italia rappresenterebbe un passaggio importante nella carriera del classe 2006, ma anche una perdita significativa per la Svizzera, che aveva seguito il suo percorso nelle selezioni giovanili.

Ora la decisione finale spetterà al giocatore e alla FIGC, con Mancini pronto a valutare l’inserimento di Romano nel nuovo corso della Nazionale.