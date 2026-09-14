Manchester City, il gol di Haaland nel derby con lo United finisce sotto esame: la Pro Ref ammette l’errore VAR, era da annullare! La spiegazione

Derby di Manchester, il successo del City contro lo United è accompagnato dalle polemiche arbitrali sulla rete decisiva di Haaland: la ricostruzione

Il successo del Manchester City nel derby contro il Manchester United non è più soltanto una questione di campo. La vittoria della squadra di Enzo Maresca, arrivata per 1-0 grazie al gol di Erling Haaland, è infatti finita al centro di un caso arbitrale dopo il fischio finale.

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La Pro Ref, l’organismo responsabile del settore arbitrale della Premier League, ha riconosciuto un errore nella gestione dell’azione che ha portato alla rete decisiva. Secondo quanto riportato dal Guardian, il gol del centravanti norvegese non avrebbe dovuto essere convalidato per un possibile fuorigioco attivo di Enzo Fernandez.

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Il centrocampista del City non era nella posizione di fuorigioco di Haaland, che al momento del passaggio è stato giudicato regolare, ma la sua presenza nell’azione precedente ha sollevato dubbi. Il VAR aveva infatti considerato il suo intervento ininfluente, senza richiedere una revisione al monitor dell’arbitro Michael Oliver.

Gol Haaland contro lo United, il nodo è la posizione di Enzo Fernandez

L’episodio contestato è avvenuto al 60’ della sfida di Old Trafford. Il gol di Haaland era stato inizialmente annullato per fuorigioco, ma dopo il controllo VAR la decisione è stata ribaltata e la rete è stata assegnata al Manchester City.

L’attenzione, però, non era rivolta alla posizione del norvegese, bensì a quella di Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino si trovava oltre la linea dei difensori e aveva effettuato un movimento verso il pallone senza riuscire a toccarlo, entrando comunque nella dinamica dell’azione.

Il VAR aveva stabilito che il suo comportamento non avesse influenzato lo sviluppo dell’azione, permettendo così la convalida del gol. La Pro Ref, invece, ha valutato diversamente l’episodio, ritenendo che il movimento del giocatore avesse avuto un impatto sul difensore dello United Lisandro Martinez.

La Pro Ref ammette l’errore: «Il Var avrebbe dovuto raccomandare una revisione»

Dopo le polemiche, l’organismo arbitrale inglese ha contattato il Manchester United per riconoscere quello che viene definito un errore di valutazione.

Nel comunicato ufficiale della Pro Ref si legge: «A seguito dell’episodio avvenuto al 60° minuto della partita di Premier League di domenica tra Manchester United e Manchester City all’Old Trafford, possiamo fornire chiarimenti in merito al gol convalidato a Erling Haaland. La decisione in campo era di fuorigioco per Haaland, ma il Var ha verificato che il giocatore si trovava in posizione regolare. Nella stessa azione, è stato accertato che Fernàndez non ha toccato il pallone e quindi qualsiasi infrazione di fuorigioco è soggettiva; tuttavia, in questa occasione, il Var non ha riconosciuto il probabile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione sul campo. Abbiamo contattato il Manchester United questa sera per riconoscere quello che consideriamo un errore di valutazione. Verrà avviata un’indagine sull’accaduto».

Manchester City, vittoria confermata ma resta il caso arbitrale

Il risultato del campo non cambia: il Manchester City ha conquistato il derby nonostante abbia giocato oltre settanta minuti in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Phil Foden al 23’.

La squadra di Maresca ha trovato il successo grazie a Haaland e si è portata in testa alla classifica a punteggio pieno insieme all’Arsenal. Per il Manchester United, invece, resta il rammarico per una partita giocata con un uomo in più per gran parte del match e persa anche a causa di un episodio arbitrale diventato oggetto di discussione.

Il caso Haaland-Enzo Fernandez rappresenta uno degli episodi più controversi della stagione di Premier League, con la Pro Ref chiamata ora ad approfondire quanto accaduto.