Davanti a Monaco e Dortmund: che partenza del Friburgo!

Tre successi su tre e primo posto conquistato : il Friburgo firma la miglior partenza della sua storia in Bundesliga

C’è una sorpresa in vetta alla Bundesliga dopo le prime tre giornate di campionato. Davanti a corazzate come Bayern Monaco e Borussia Dortmund troviamo infatti il Friburgo, protagonista di un avvio di stagione impeccabile. La formazione guidata da Julian Schuster, allenatore tedesco che ha raccolto l’eredità dello storico tecnico Christian Streich, ha conquistato nove punti in tre partite, segnando dieci reti e subendone appena una.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il cammino dei biancorossi è partito con il netto 4-1 rifilato al Werder Brema all’Europa Park Stadion. In quella sfida è salito in cattedra Yuito Suzuki, fantasista giapponese arrivato per dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva, autore di una tripletta. A completare la festa ci ha pensato Igor Matanovic, attaccante croato tra i grandi protagonisti di questo inizio di stagione.

La seconda giornata ha visto il Friburgo imporsi per 1-0 sul campo del neopromosso Paderborn grazie alla rete di Maximilian Eggestein, centrocampista tedesco esperto e punto di riferimento della mediana. Poi è arrivata la prestazione che ha certificato le ambizioni della squadra: il travolgente 5-0 contro il Borussia Monchengladbach davanti al pubblico di casa. Decisive le doppiette di Yannik Engelhardt, centrocampista dinamico cresciuto notevolmente negli ultimi anni, e dello stesso Matanovic, oltre al secondo gol consecutivo di Eggestein.

Matanovic, Scherhant e i punti di forza del Friburgo

Tra i protagonisti del primato spicca proprio Igor Matanovic, centravanti croato che ha già raggiunto quota sei gol nelle prime uscite stagionali. Al suo fianco brilla anche Derry Scherhant, attaccante tedesco particolarmente efficace sui calci piazzati e nelle situazioni offensive più delicate.

Uno dei segreti del Friburgo è infatti la capacità di sfruttare le palle inattive. La squadra ha già costruito gran parte del proprio bottino offensivo grazie a schemi studiati e a una notevole varietà di soluzioni. A impressionare è inoltre la distribuzione dei gol, con numerosi marcatori differenti che testimoniano la qualità collettiva del gruppo.

Importante anche il contributo di Jordy Makengo, giovane esterno francese che si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo, e di Matthias Ginter, esperto difensore tedesco e leader del reparto arretrato, capace di abbinare solidità difensiva e qualità nella costruzione del gioco.

Continuità e ambizione dopo la finale europea

Il primato del Friburgo non nasce per caso. La scorsa stagione il club aveva già mostrato la propria crescita chiudendo il campionato nelle zone alte della classifica e raggiungendo la finale di Europa League. Nonostante alcuni cambiamenti estivi, la squadra ha mantenuto una chiara identità tecnica e tattica.

L’inserimento del portiere Mio Backhaus, giovane estremo difensore tedesco considerato tra i prospetti più interessanti del suo ruolo, e la crescita dei talenti già presenti in rosa hanno consentito a Schuster di dare continuità al progetto.

La stagione è ancora lunga e i verdetti arriveranno soltanto nei prossimi mesi. Intanto, però, il Friburgo si gode un primato storico e un inizio di campionato che ha sorpreso tutta la Germania.