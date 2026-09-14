Roma, Salah-Eddine saluta: va al Panathinaikos in prestito

Calciomercato Roma, ufficiale Salah-Eddine al Panathinaikos: trasferimento in prestito con diritto di riscatto

L’avventura di Anass Salah-Eddine con la maglia della Roma si interrompe, almeno per il momento. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato il trasferimento dell’esterno olandese al Panathinaikos, una delle società più prestigiose del calcio greco, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’operazione, già anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata dalla stessa Roma con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Il calciatore classe 2002 lascia dunque la Capitale per iniziare una nuova esperienza nella Super League greca, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e accumulare minuti importanti per la propria crescita.

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Arrivato a Trigoria durante il mercato invernale del 2025, Salah-Eddine, esterno mancino olandese capace di agire sia in difesa sia a centrocampo, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo all’interno della rosa giallorossa. Nel corso della sua esperienza romana ha infatti collezionato appena tre presenze ufficiali, senza riuscire a entrare stabilmente nelle rotazioni della prima squadra.

Il comunicato ufficiale della Roma

Ad annunciare la conclusione dell’affare è stata la stessa società capitolina attraverso una nota ufficiale. La Roma ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Panathinaikos per la cessione del giocatore a titolo temporaneo, inserendo nell’intesa anche un diritto di riscatto a favore del club ellenico.

Una formula che permetterà alla formazione greca di valutare da vicino il rendimento del calciatore nel corso della stagione, riservandosi la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo al termine del prestito.

COMUNICATO – “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Panathinaikos per la cessione di Anass Salah-Eddine. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato 3 presenze in giallorosso“.

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Una nuova opportunità in Grecia

Per Salah-Eddine si tratta di una tappa importante della propria carriera. Il giovane esterno olandese avrà la possibilità di confrontarsi con un campionato competitivo e con una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista sia in patria sia nelle competizioni europee.

Il Panathinaikos, club storico del calcio greco, punta sulle qualità tecniche e atletiche del classe 2002 per rinforzare le corsie laterali. Dall’altra parte, la Roma seguirà con attenzione l’evoluzione del giocatore, nella speranza che questa esperienza possa favorirne la maturazione calcistica.

La cessione di Salah-Eddine rappresenta quindi un’operazione funzionale alle esigenze di entrambe le società: il Panathinaikos aggiunge un giovane di prospettiva alla propria rosa, mentre la Roma permette a un talento ancora in cerca di continuità di accumulare esperienza e valorizzare il proprio potenziale.



