Udinese, intervento riuscito per Piotrowski: la nota

Udinese, arriva un aggiornamento importante sulle condizioni di Piotrowski: operazione riuscita e recupero già avviato per il centrocampista

Arrivano notizie incoraggianti in casa Udinese sulle condizioni di Jakub Piotrowski, centrocampista polacco classe 1997 e punto di riferimento della nazionale della Polonia. Il giocatore si è sottoposto nelle scorse ore a un intervento di ablazione cardiaca, necessario dopo che gli esami effettuati in seguito alla sfida contro la Lazio avevano evidenziato una lieve aritmia cardiaca di natura benigna.

A rendere noto l’esito dell’operazione è stato lo stesso club friulano attraverso un comunicato ufficiale. L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, si è concluso con successo e senza complicazioni.

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La società bianconera ha confermato che il trattamento è stato effettuato per risolvere un flutter atriale, consentendo al calciatore di iniziare ora il percorso che dovrà portarlo gradualmente al ritorno in campo.

Piotrowski, stop temporaneo e ritorno graduale agli allenamenti

Nonostante l’esito positivo dell’operazione, servirà ancora prudenza prima di rivedere Piotrowski a disposizione dello staff tecnico dell’Udinese. Il centrocampista polacco dovrà infatti osservare un breve periodo di riposo, necessario per consentire il completo recupero e per permettere allo staff medico di monitorarne attentamente le condizioni.

Successivamente il giocatore potrà riprendere progressivamente il lavoro sul campo, seguendo un programma personalizzato che verrà definito in base alla risposta fisica e ai controlli clinici previsti nelle prossime settimane.

Al momento non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro all’attività agonistica. La decisione verrà presa dai medici del club sulla base dell’evoluzione del quadro clinico e del recupero funzionale del calciatore.

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Udinese, attesa per il rientro del centrocampista polacco

L’assenza di Piotrowski rappresenta una perdita importante per l’Udinese. Il centrocampista della nazionale polacca è infatti un elemento capace di garantire qualità, dinamismo e inserimenti offensivi, caratteristiche che lo hanno reso una pedina preziosa nel centrocampo friulano.

La priorità, tuttavia, resta il completo recupero del giocatore. L’esito positivo dell’intervento rappresenta un primo passo fondamentale verso il ritorno all’attività sportiva. Nelle prossime settimane Piotrowski seguirà il programma stabilito dai medici e sarà costantemente monitorato, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi e successivamente a giocare nelle migliori condizioni possibili.