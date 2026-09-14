Pagelle Como Parma: Fabregas nel segno dei difensori, prima gioia in Serie A per Romero VOTI

Pagelle Como Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Como Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
COMO: Sanchez 6; Couto 6, Ramon 7, Kempf 6, Kaiki 7; Perrone 6,5, Da Cunha 6 (80′ Milla SV); Diao 6 (55′ Rodriguez 6), Nico Paz 6,5 (80′ Ricci 6), Baturina 6 (55′ Caqueret 6); Kean 6 (64′ Douvikas 6). All. Fabregas 6.5
PARMA: Corvi 6; Delprato 6, Diego Carlos 6, Troilo 6; Britschgi 6 (80′ Fabbian SV), Sierro 6 (64′ Bernabé 6), Keita 5,5, Valeri 6; Touré 5.5 (55′ Frigan 6), Lontani 6 (80′ Almqvist 6,5); Elphege 5,5 (64′ Romero 7). All. Cuesta 6