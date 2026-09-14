Pagelle Torino Roma: Malen, sempre tu!? Disastro Perri, e Simeone...VOTI

Pagelle Torino Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Torino Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
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TORINO: Perri 5; Comuzzo 5.5, Coco 6, Comert 5.5; Belghali 5.5 (46′ Cacciamani 6), Gineitis 5.5 (46′ Bragança 6.5), Mandragora 6 (83′ Zapata SV), Fitz-Jim 5.5 (59′ Ilkhan 6), Fortini 6 (73′ Rodriguez 6); Vlasic 5.5; Simeone 5. All. Abate 5
ROMA: Svilar 6.5; Mancini 7, Balerdi 6.5, Hermoso 6; Lulli 6 (88′ Rensch SV), Cristante 6 (64′ Kone 6), Pisilli 7, Molina 6.5; Dybala 6.5 (64′ De Roon 6.5), Soulé 5.5 (57′ Mora 5.5); Malen 7 (57′ Castro 6). All. Gasperini 7