Gasperini dopo Torino Roma: «Vi spiego la sostituzione di Malen. Balerdi ha le carattieristiche di Baresi. Inter? Squadra di riferimento per tutti ma è un’occasione»

Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato questa intervista dopo la vittoria contro il Torino

A DAZN, Gian Piero Gasperini ha commentato così la vittoria della Roma 2-0 a Torino.

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DYBALA E MALEN – «La soddisfazione è di tutti. La bellezza è anche per i tifosi e per chi ama il calcio, che vedono due campioni riuscire a materializzare praticamente ogni partita delle situazioni da gol, delle situazioni pericolosissime. È chiaro che sono due giocatori che, oltre a essere forti individualmente, si completano benissimo. Hanno questi incastri importantissimi che riescono a completare e tradurre in gol in tante partite».

SOSTITUZIONE MALEN – «Noi dobbiamo assolutamente far crescere il più possibile la rosa. Anche perché per noi questa era la terza partita in otto giorni e l’ho già detto tante volte: soprattutto gli attaccanti giocano 90 minuti sempre, ma non sono in condizione di ripetersi in tutte le gare che affrontiamo. Se riescono a risparmiare spesso 20-30 minuti, allora possono affrontare anche più partite nella stessa settimana. Poi abbiamo la necessità di far crescere dei giocatori che devono diventare importanti. Devono prendere non solo l’esempio tecnico da campioni come Malen e Dybala, ma anche quello di temperamento, voglia di fare, determinazione ed essere protagonisti. Se riusciamo a fare questo, la squadra diventa più forte».

BALERDI – «Un difensore forte, molto forte. Moderno, forte fisicamente, veloce. Adesso non posso scomodare… non posso scomodare Baresi. Un difensore centrale così era il non plus ultra di tutti: Baresi. Senza andarlo a scomodare, per come interpreta il ruolo, per aggressività e velocità nei recuperi, oltre che per partecipazione al gioco… Baresi era il numero uno in assoluto, nessuno lo va a toccare, ma come caratteristiche ci siamo».

ROMA INTER – «Abbiamo qualche giorno. L’anno scorso c’era differenza: al ritorno abbiamo preso una brutta scoppola, ma da lì è nata la Roma vera. C’è stata un’escalation, non solo di risultati ma anche di atteggiamenti, comportamenti e mentalità. All’andata invece era stata più combattuta: abbiamo preso gol subito, ma forse meritavamo qualcosa in più. L’Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato per tutti, è una squadra forte e viene giustamente indicata come la più forte. Anche se secondo me il Como le è molto vicino. È un’occasione anche per noi per misurarci e fare meglio delle ultime partite».

Parole riprese da vocegiallorossa.