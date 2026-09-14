 Fabregas dopo la vittoria del Como contro il Parma: «Diversi giocatori erano molto stanchi, è stata una risposta importante per la squadra...Vittoria importante anche per me come allenatore»
Home > Como News > Fabregas dopo la vittoria del Como contro il Parma: «Diversi giocatori erano molto stanchi, è stata una risposta importante per la squadra…Vittoria anche per me come allenatore»
Como News

Fabregas dopo la vittoria del Como contro il Parma: «Diversi giocatori erano molto stanchi, è stata una risposta importante per la squadra…Vittoria anche per me come allenatore»

Redazione CalcioNews24
Published 2 ore fa il 14 Settembre 2026
By
Fabregas como

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Parma

Nuova affermazione di prestigio per il Como, che supera il Parma e incamera tre punti di fondamentale importanza. Nel post-partita, il tecnico lariano Cesc Fàbregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e in conferenza per analizzare la prova dei suoi uomini, evidenziando la reazione dell’organico dopo le fatiche europee.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La gestione delle energie e la risposta dello spogliatoio

L’allenatore ha sottolineato la tenuta mentale del gruppo nonostante il momento concitato: Diversi giocatori erano molto stanchi, abbiamo fatto dei cambi e mi sono piaciuti come sono entrati gli altri calciatori. Questa è una risposta importante per la squadra perché vuol dire che posso puntare su tutti. Sono molto contento della prestazione. Fàbregas ha poi riflettuto sull’andamento del match: “Questa è una vittoria importante anche per me come allenatore perché inizio a capire che squadra possiamo essere. Tantissime dinamiche un po’ nuove con tante partite. Quando tiri 31 volte e fai solo un gol sai che l’avversario cambierà qualcosina rischi di subire gol. E infatti poi abbiamo preso un gol”.

L’impatto di Kaiki e l’ispirazione al modello Arsenal

Tra i protagonisti figura Kaiki, autore della rete del raddoppio. Il mister ne ha evidenziato le qualità: Ha giocato già con la nazionale. È un giocatore che ci aiuterà tantissimo. Lui è molto difensivo, gli piace difendere e si è visto nel gol oggi. Lui va forte, è molto serio, ha qualità e piano piano si deve inserire bene per trovare quello che cerchiamo in lui”. In sala stampa, il tecnico ha spiegato la propria esultanza: “La mia esultanza a fine partita era per l’importanza del gol. Per me è stato importante per capire cosa succede nella testa dei giocatori dopo una partita di Champions. Perché se oggi noi non facciamo quei 40 minuti poi diventa dura. È stata una vittoria davvero importante”, aggiungendo sul contributo dei difensori: Nel calcio moderno è molto importante avere difensori che fanno gol. L’Arsenal ha vinto la Premier con gol di difensori e su palle inattive. Se possiamo aggiungere questo al nostro gioco diventa un vantaggio”.

Il lavoro sugli attaccanti: Kean e Douvikas

Infine, Fàbregas si è espresso sulla crescita del reparto avanzato con Moise Kean e Anastasios Douvikas: “Kean deve lavorare come tutti, conoscete Moise più voi di me. Douvikas non è lo stesso giocatore di quando è arrivato. Lo stesso sarà per Kean, è arrivato in un contesto che gli chiede cose diverse dalle squadre del passato. C’è bisogno di tempo, lavoro e crescita. Sono molto contento di avere loro due come attaccanti”.

Parole riportate da gianlucadimarzio.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×