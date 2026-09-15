La risposta più bella per Chivu da Inter Udinese: l’attacco (anche senza Lautaro Martinez)

Cristian Chivu ha ottenuto risposte importantissime dal suo attacco durante Inter Udinese. Anche senza Lautaro Martinez

Per una sera l’Inter ha dimostrato di saper vincere ed essere devastante anche senza affidarsi alle giocate del proprio capitano. Nel successo interno contro l’Udinese, Cristian Chivu ha concesso un turno di riposo a Lautaro Martínez, rimasto in panchina per novanta minuti in vista dell’imminente scontro diretto contro la Roma. Una scelta di gestione ampiamente ripagata dalla risposta del reparto avanzato, con tutte le punte impiegate capaci di trovare la via della rete: Marcus Thuram, Pio Esposito e il subentrato Ange-Yoan Bonny.

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L’abitudine alle rimonte e le parole di Marcus Thuram

Nonostante il brillante risultato finale, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un avvio di gara decisamente in salita, confermando un trend particolare in questa fase del campionato. Per la prima volta nella propria storia in Serie A, l’Inter è riuscita ad inanellare due successi consecutivi risalendo da due gol di svantaggio. Un’inclinazione a complicarsi la vita che lo stesso Thuram ha sottolineato nel post-partita: “Non dobbiamo metterci in difficoltà da soli e stasera l’abbiamo fatto. Però abbiamo dato una grande risposta“. Il centravanti transalpino ha poi ribadito il carattere del gruppo: “Non abbiamo bisogno della scossa, a volte ci sta di sbagliare l’approccio. Ma siamo una squadra che sa reagire e questa è la cosa più importante”.

La crescita di Esposito e l’impatto di Bonny verso la sfida dell’Olimpico

La notte di San Siro ha certificato l’ottimo stato di forma delle alternative offensive a disposizione del tecnico rumeno. Thuram ha collezionato il secondo centro di fila in campionato, mentre Pio Esposito ha ripagato la fiducia partendo dal primo minuto con la sua seconda marcatura stagionale. Nel finale ha trovato la prima gioia personale dell’anno anche Bonny, incoronato da Thuram come “uno dei migliori attaccanti del campionato“. L’ex attaccante del Parma si è proiettato subito al prossimo impegno: “Non siamo solo 11, siamo tutti pronti per aiutare la squadra. E oggi si è visto con quelli che sono entrati. Con la Roma sarà tosta, ma andiamo là con la stessa voglia di vincere“. Un messaggio chiaro lanciato a tutta la Serie A prima della delicata trasferta di Roma.