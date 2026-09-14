Abate si lecca le ferite dopo Torino Roma: «C’è rammarico, arrabbiato per il secondo gol perché cambia le prospettive. Su Perri posso dire questo»

Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha commentato così la sconfitta contro la Roma. Le dichiarazioni

In conferenza, Ignazio Abate ha commentato così la sconfitta per 2-0 del Torino contro la Roma.

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SCONFITTA – «Sì, c’è rammarico. Nel primo tempo non abbiamo espresso tutto il potenziale, è la quarta volta che andiamo in svantaggio e dobbiamo diminuire gli errori individuali. Ma la ripresa è stata di alto livello: la Roma ha surclassato sempre i suoi avversari, noi abbiamo creato tre palle gol e serve cinismo. Sono arrabbiato anche per il secondo gol, cambia la prospettiva della sconfitta. Abbiamo alzato il livello, ce lo portiamo a casa»

SCELTE – «Il Cholito era in dubbio, ho scelto di dare minuti a Belghali e Cacciamani può cambiarti la partita. Lui e Bragança hanno portato energie, abbiamo anche Adams e Casadei fuori. Dopo la sosta vedremo i nuovi con una migliore condizione».

QUANTO PESANO GLI ERRORI – «Non si tratta di fase difensiva, abbiamo chiuso bene le fasce della Roma e li abbiamo limitati. Dobbiamo diminuire gli errori dei singoli perché cambiano le partite. Mancavano 5 minuti alla fine del primo tempo»

PERRI – «Deve ritrovare la forma ottimale, ma è un portiere di grande livello. Deve crescere nelle scelte, migliorerà. Non arretriamo di un millimetro nella nostra proposta perché alla lunga ti darà vantaggio. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, il secondo tempo lo dimostra. Ma con gli errori individuali poi si fatica, non siamo ancora mai andati in vantaggio».

BRAGANCA – «Ha un tempo, avesse avuto una gamba diversa sarebbe andato in porta. Ma ha spessore in campo, la palla non gli scotta: durante la sosta gli faremo alzare la condizione. E sono contento anche di Ilkhan, è un altro giocatore che ci tornerà utile».