Fabregas Barcellona, dalla Spagna sganciano la bomba: è l’osservato speciale per il dopo-Flick! La mossa a medio-lungo termine dei blaugrana

Fabregas Barcellona, il tecnico del Como è il nome che rimbalza dalla Spagna per sostituire in futuro Hansi Flick. Tutti i dettagli

Il nome di Cesc Fàbregas sta guadagnando un peso sempre più rilevante all’interno del Barcellona come potenziale opzione per la panchina del futuro. Come rivelato nel corso del programma La Posesión di SPORT TV, all’interno della dirigenza blaugrana esiste un ampio consenso attorno alla figura del tecnico catalano, seguito con grande attenzione per il suo straordinario lavoro alla guida del Como.

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Fiducia totale in Hansi Flick In ogni caso, la società catalana non sta cercando un sostituto nell’immediato. Il club è ampiamente soddisfatto dei risultati e dell’operato di Flick e intende proseguire con fiducia il percorso con l’allenatore tedesco, il cui contratto scadrà nel 2028 con un’opzione per un’ulteriore stagione. La stima nei confronti di Fàbregas rientra quindi in una valutazione strategica a medio e lungo termine, e non nell’apertura di un processo di selezione per la panchina.

L’incredibile crescita del Como Il profilo di Fàbregas è estremamente apprezzato dagli alti ranghi del club per l’evoluzione che la squadra italiana ha mostrato dal suo arrivo. Assunta la guida del progetto tre anni fa, l’allenatore ha accompagnato il Como in una scalata impressionante: il valore di mercato della rosa è schizzato da circa 31 milioni di euro agli attuali 535 milioni di euro. Al di là dei dati economici, il Barça ne valorizza l’impronta tattica, la preparazione accurata delle partite e la capacità di far crescere la squadra, un percorso coronato dalla promozione dalla Serie B fino all’approdo in Champions League.

Un messaggio diretto per il futuro Secondo quanto riportato da La Posesión, l’interesse del Barcellona ha già superato la semplice stima interna. Una figura di primo piano della società avrebbe inviato un messaggio molto chiaro al tecnico: quando deciderà di concludere la sua esperienza al Como, prima di prendere in considerazione qualsiasi altra proposta, dovrà contattare il club catalano.

Quella per Cesc Fàbregas rappresenta dunque una porta aperta per il futuro, una mossa studiata per garantire continuità alla guida tecnica quando il ciclo di Flick giungerà al termine.