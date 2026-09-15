Bologna, retroscena Skorupski: l’esclusione contro il Napoli non era per un semplice ritardo! La ricostruzione e come cambiano le gerarchie tra i pali

La vicenda legata al portiere polacco ha aperto un confronto interno: Pessina ha risposto presente, ma le gerarchie non sembrano cambiate

Il caso Lukasz Skorupski continua a tenere banco in casa Bologna dopo l’esclusione a sorpresa del portiere polacco dalla formazione titolare nella sfida contro il Napoli. Una decisione arrivata poco prima del match e che aveva immediatamente attirato l’attenzione, soprattutto per le motivazioni fornite dallo staff tecnico.

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Dopo la partita, il vice allenatore Andrea Tarozzi, chiamato a sostituire lo squalificato Domenico Tedesco, aveva spiegato la scelta parlando di un semplice ritardo del giocatore alla riunione pre-partita. Una motivazione che aveva generato qualche dubbio sulla reale entità del provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell’estremo difensore.

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Skorupski e il caso disciplinare: la nuova ricostruzione sulla vicenda

Nelle ore successive, però, sarebbe emersa una versione differente dell’episodio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, non si sarebbe trattato soltanto di un ritardo, ma di una vera e propria assenza alla riunione pre-partita.

Una ricostruzione che cambierebbe il peso della decisione presa dallo staff del Bologna, rendendo più comprensibile l’esclusione di Skorupski nell’ottica delle regole interne allo spogliatoio.

Il caso ha inevitabilmente acceso il dibattito sulla gestione della situazione, ma la società rossoblù sembra intenzionata a chiudere rapidamente la vicenda e concentrarsi sugli impegni futuri.

Pessina convince contro il Napoli, ma Skorupski resta il titolare del Bologna

L’assenza del portiere polacco ha permesso a Massimo Pessina di vivere una serata importante. Il giovane classe 2008 è stato chiamato a difendere la porta del Bologna contro il Napoli, una sfida particolare considerando che proprio contro gli azzurri aveva fatto il suo esordio in Serie A dopo l’infortunio dello stesso Skorupski.

Nonostante la difficoltà dell’impegno, il giovane estremo difensore ha dimostrato sicurezza e affidabilità, confermando come il Bologna possa contare su una valida alternativa anche in situazioni impreviste.

Le gerarchie, però, non sembrano essere cambiate. Skorupski resta il portiere scelto da Tedesco come numero uno e lo stesso Tarozzi ha confermato il suo immediato reintegro nel gruppo.

Resta ora da capire quale sarà la scelta per la prossima sfida contro il Torino. Superato il momento disciplinare, il Bologna dovrà ritrovare equilibrio e serenità, evitando che il caso possa incidere sul percorso della squadra in campionato.