Lens, esonerato Toppmoller dopo sei partite: il club cambia guida tecnica

L’avvio negativo in Ligue 1 costa la panchina al tecnico tedesco, nonostante un inizio di stagione con risultati importanti tra campionato e coppe

È durata soltanto sei partite l’esperienza di Dino Toppmoller sulla panchina del Lens. Il tecnico tedesco è infatti vicino all’esonero dopo un avvio di stagione giudicato insufficiente dalla dirigenza francese, che ha deciso di interrompere il rapporto dopo una serie di risultati negativi in Ligue 1.

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Dopo il successo ottenuto all’esordio contro l’Auxerre, il Lens ha raccolto due sconfitte consecutive e un pareggio nell’ultima giornata contro il neopromosso Le Mans. Un rendimento che ha portato la squadra al decimo posto in classifica, con sei punti di distacco dalla coppia di testa formata da Monaco e Lille.

La società avrebbe quindi deciso di cambiare rotta e Toppmoller non sarà in panchina nella sfida contro il Monaco.

Lens, la decisione su Toppmoller è presa: il tecnico lascia dopo un inizio tra luci e ombre

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’esonero non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma la decisione sarebbe ormai definitiva e senza possibilità di ripensamenti.

La scelta arriva in una fase della stagione nella quale la situazione sarebbe ancora recuperabile, considerando anche un avvio che aveva mostrato segnali positivi. Il tecnico tedesco, arrivato in estate dopo l’addio di Pierre Sage, aveva infatti iniziato il proprio percorso con risultati importanti.

Il Lens aveva conquistato la vittoria contro il Paris Saint-Germain nel Trophée des Champions, aveva ottenuto i tre punti nella prima giornata di Ligue 1 e aveva iniziato bene anche il cammino europeo con il successo sul campo dello Slavia Praga in Champions League.

Cahuzac guiderà il Lens ad interim: la società valuta il futuro della panchina

In attesa di una decisione definitiva per il futuro, la squadra dovrebbe essere affidata temporaneamente al vice allenatore Yannick Cahuzac. La dirigenza valuterà nelle prossime settimane se confermare l’attuale soluzione oppure puntare su un nuovo tecnico.

Il Lens aveva iniziato la stagione con grandi ambizioni dopo un’annata storica, chiusa con il secondo posto in Ligue 1 a sei punti dal PSG campione e con la conquista della prima Coppa di Francia della propria storia.

Il club inizialmente avrebbe voluto proseguire con Pierre Sage, ma la scelta dell’allenatore di accettare la proposta del Crystal Palace ha portato alla virata su Toppmoller, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Eintracht Francoforte, con cui aveva conquistato il terzo posto in Bundesliga nella stagione 2024/2025.

Ora il Lens è chiamato a una nuova scelta per provare a rilanciare un progetto partito con ambizioni elevate.