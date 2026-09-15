Infortunio Che Adams, tegola per il Torino: c’è lesione! Le condizioni dopo gli esami e quanto dovrà rimanere ai box

Infortunio Che Adams, il Torino perde il suo attaccante. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Arrivano novità ufficiali dall’infermeria del Torino in merito allo stato di salute di Che Adams. Il centravanti granata, costretto a rinunciare alla recente sfida di campionato contro la Roma a causa di precarie condizioni fisiche, si è sottoposto nella giornata odierna agli accertamenti diagnostici di rito per fare piena luce sull’entità dell’infortunio. Gli esami strumentali hanno confermato un problema muscolare che costringerà la punta scozzese ai box per le prossime uscite della squadra.

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Il comunicato ufficiale del club granata

La società piemontese ha formalizzato la diagnosi attraverso una nota diffusa sui propri canali istituzionali: “Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Che Adams hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”. Il responso evidenzia dunque un danno di modesta entità al reparto adduttorio dell’arto sinistro, la cui guarigione verrà monitorata giorno per giorno dallo staff sanitario del club.

Forfait sicuro contro il Bologna

Alla luce dell’esito dei controlli, la presenza dell’attaccante per il prossimo turno di campionato è da escludere in modo categorico. La formazione allenata da Ignazio Abate dovrà fare a meno del proprio numero nove nella delicata trasferta contro il Bologna, ultima sfida prima del blocco delle competizioni per club legato agli impegni delle selezioni nazionali. Una defezione di peso per la manovra offensiva granata, che perde il suo punto di riferimento proprio alla vigilia di un banco di prova fondamentale per la classifica.

La roadmap per il rientro dopo la sosta per le nazionali

La coincidenza con la pausa del torneo consentirà all’atleta di svolgere il ciclo terapeutico senza forzare i tempi di recupero. Le condizioni di Adams verranno rivalutate periodicamente durante la sosta per capire se il calciatore potrà figurare tra i convocati già alla ripresa della Serie A. L’obiettivo primario del Torino è garantire una completa guarigione clinica prima del reintegro in gruppo, scongiurando il rischio di spiacevoli ricadute nel prosieguo della stagione.