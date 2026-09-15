Sassuolo, infortunio per Idzes: lesione al quadricipite, salta il Monza. Le condizioni del difensore

Jay Idzes costretto ai box dopo il problema muscolare contro la Juventus: da valutare i tempi di recupero

Brutte notizie per il Sassuolo dopo la vittoria spettacolare ottenuta contro la Juventus. Il difensore Jay Idzes, uscito dal campo all’81’ del match del Mapei Stadium terminato 3-2 per i neroverdi, ha ricevuto l’esito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore.

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Gli accertamenti hanno evidenziato un problema muscolare che costringerà il centrale a fermarsi e iniziare il percorso di recupero. Una perdita importante per la squadra di Alberto Aquilani, che dovrà fare a meno di uno dei suoi punti di riferimento nel reparto arretrato.

Sassuolo, il comunicato sulle condizioni di Idzes

Il club neroverde ha ufficializzato l’entità dell’infortunio attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Gli esami hanno confermato una lesione al quadricipite della gamba sinistra.

«U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Juventus di domenica 13 settembre, il calciatore Jay Idzes è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di grado moderato al quadricipite della gamba sinistra*. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo».*

Il Sassuolo non ha indicato ufficialmente i tempi precisi di recupero, ma la natura dell’infortunio rende necessario un periodo di stop per permettere al giocatore di tornare gradualmente a disposizione.

Idzes salta il Monza: incerto il rientro dopo la sosta

La prima conseguenza è già certa: Jay Idzes non sarà disponibile per Sassuolo-Monza, sfida in programma venerdì 18 settembre, ultima gara di campionato prima della pausa dedicata alle nazionali.

Lo staff medico valuterà giorno dopo giorno l’evoluzione del problema, con l’obiettivo di capire se il difensore potrà rientrare subito dopo la sosta oppure se sarà necessario un periodo più lungo di recupero.

Per Aquilani si tratta quindi di una difficoltà da gestire nelle prossime settimane, dopo una vittoria contro la Juventus che aveva dato grande entusiasmo all’ambiente neroverde.