Ronaldo pregò per la sconfitta di Messi ai Mondiali

“Maria con Te” racconta un retroscena inedito sulla fede di CR7, che prima della finale Argentina-Germania avrebbe chiesto alla Madonna di Fatima la vittoria tedesca

La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi è, a quanto pare, anche una questione di fede. Lo rivela il settimanale “Maria con Te”, del Gruppo Editoriale San Paolo, che dedica la copertina del numero in edicola a CR7 e alla moglie Georgina Rodríguez, raccontando come la vigilia della finale dei Mondiali in Brasile tra Argentina e Germania, nel 2014, fu movimentata anche per il fuoriclasse portoghese.

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La richiesta a Nostra Signora di Fatima

Secondo quanto riportato dalla rivista, il portoghese si sarebbe raccolto in preghiera davanti a un simulacro della Madonna di Fatima, chiedendo una grazia speciale: che l’Albiceleste, capitanata dallo storico rivale Lionel Messi, perdesse contro la Nazionale tedesca. Richiesta esaudita, secondo il racconto, da un gol di Mario Götze all’ottavo minuto del secondo tempo supplementare, decisivo per il successo della Germania.

La devozione di Ronaldo

Il settimanale ricorda anche una dichiarazione dello stesso Ronaldo, risalente allo scorso maggio, sulla propria fede: “Vado in chiesa ogni settimana e ringrazio sempre il Signore per tutto ciò che mi dà. Non Gli chiedo nulla, Lo ringrazio soltanto per aver protetto la mia famiglia e i miei amici. Sono cattolico, quindi cerco sempre di ringraziarlo per tutto ciò che ho”.

Un legame speciale con il santuario portoghese

Non è un caso che la copertina del numero in edicola ritragga proprio Ronaldo e Georgina al santuario di Fatima: dopo le nozze celebrate con rito civile l’11 agosto scorso a Cascais, i due sposi si sono recati nel celebre luogo di culto portoghese per una benedizione nuziale speciale, confermando il legame profondo tra il fuoriclasse e la devozione mariana ereditata dalla madre, spesso mostrata anche con il segno della croce dopo i suoi gol in campionato.





