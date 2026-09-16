Ciccio Caputo torna all'Empoli: sarà nel settore giovanile

L’ex bomber azzurro, protagonista della storica promozione in Serie A del 2018, lavorerà con i giovani attaccanti di Primavera e squadre Under
Francesco Caputo inizia un nuovo capitolo della propria carriera calcistica, legandosi ancora una volta ai colori che gli hanno regalato alcune delle gioie più grandi. L’ex attaccante, protagonista assoluto in Toscana con 51 reti in 119 presenze complessive e trascinatore nella promozione in Serie A del 2018, entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico dell’Empoli. Metterà la propria lunga esperienza da bomber al servizio dei giovani attaccanti del vivaio azzurro.
Un legame mai interrotto con Empoli
Caputo, attaccante classe 1987, arrivò per la prima volta a Empoli nell’agosto del 2017, proveniente dal Bari. Nella sua prima stagione in maglia azzurra fu grande protagonista della promozione in Serie A, chiudendo il campionato di Serie B 2017/18 da capocannoniere. Il suo ritorno oggi, questa volta lontano dal campo, rappresenta un nuovo tassello nel percorso professionale dell’ex bomber, che avrà il compito di trasmettere la propria esperienza ai giovani talenti offensivi del club, seguendo da vicino la crescita delle formazioni giovanili azzurre.
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Il comunicato del club
COMUNICATO – “Empoli Football Club comunica che Francesco Caputo entra a far parte dello staff del Settore Giovanile azzurro con il ruolo di collaboratore tecnico dedicato ai reparti offensivi delle formazioni Primavera, Under 17, Under 16 ed Under 15”