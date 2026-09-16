Icardi in Premier League? Il Tottenham pensa all’attaccante argentino: nuova opportunità dopo l’addio al Galatasaray

L’ex capitano dell’Inter è ancora svincolato e valuta il futuro: gli Spurs lo considerano una possibile soluzione per rinforzare l’attacco

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da definire. L’attaccante argentino, rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray, continua a essere uno dei nomi più interessanti tra gli svincolati di lusso del mercato internazionale.

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Nel corso dell’estate il classe 1993 è stato accostato a diversi club, soprattutto in Serie A, ma finora nessuna trattativa ha portato alla firma di un nuovo contratto. L’ipotesi di un ritorno in Italia è stata valutata in più occasioni, ma negli ultimi giorni sembra prendere quota una possibilità estera.

Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, infatti, il Tottenham avrebbe iniziato a valutare il profilo di Icardi per risolvere i problemi offensivi della squadra allenata da Roberto De Zerbi.

Tottenham, Icardi possibile soluzione per l’attacco

Gli Spurs sarebbero alla ricerca di un attaccante esperto capace di garantire gol e presenza nell’area di rigore. In questo scenario il profilo di Mauro Icardi rappresenterebbe una soluzione immediata, grazie alla sua esperienza internazionale e al suo importante curriculum realizzativo.

L’argentino, infatti, ha dimostrato negli anni di essere un centravanti in grado di incidere soprattutto negli ultimi metri, grazie al senso del gol e alla capacità di finalizzare le occasioni create dalla squadra.

Durante l’ultima sessione di mercato il suo nome era stato accostato anche a diversi club italiani. In particolare si era parlato di un possibile interesse della Lazio, oltre alle voci riguardanti Como e Juventus. Nessuna delle ipotesi, però, si è concretizzata e Icardi è rimasto in attesa della proposta giusta.

Icardi e il possibile incontro con Ausilio al Tottenham

L’eventuale trasferimento al Tottenham avrebbe anche un altro elemento di interesse: la possibile presenza di Piero Ausilio.

Dopo la separazione dall’Inter, arrivata dopo una lunga esperienza iniziata 28 anni fa e caratterizzata da numerosi successi con il club nerazzurro, il dirigente è stato accostato alla possibilità di ripartire proprio dagli Spurs.

Un eventuale approdo di Icardi a Londra potrebbe quindi riunire due figure che hanno condiviso un lungo percorso a Milano, anche se al momento si tratta soltanto di uno scenario al vaglio.

Per l’attaccante argentino la priorità resta trovare un progetto in grado di garantirgli un ruolo importante e la possibilità di tornare protagonista. Il Tottenham osserva la situazione e potrebbe rappresentare una delle opportunità più concrete per il futuro di Mauro Icardi.