Real Madrid, bufera prima della vittoria sull’Elche: Mbappé, Vinicius e Konaté nascondono il messaggio pro Ceuta. Cos’è successo

Polemiche in Spagna per il gesto dei tre giocatori del Real Madrid, che non hanno mostrato completamente la maglia dedicata al sostegno del club di Ceuta

La vittoria del Real Madrid contro l’Elche per 3-2 è passata in secondo piano rispetto alla polemica esplosa prima del fischio d’inizio. A far discutere in Spagna è stato infatti il comportamento di alcuni giocatori dei Blancos durante il momento dedicato al sostegno del Ceuta, club che milita nella seconda divisione spagnola.

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Diverse squadre di Liga e Segunda División hanno deciso di aderire all’iniziativa indossando una maglia con un messaggio di vicinanza al Ceuta, realtà calcistica legata alla città autonoma spagnola situata sulla costa nord dell’Africa e coinvolta negli ultimi mesi in un acceso dibattito sociale e politico.

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Prima della sfida del Martinez Valero, anche Real Madrid ed Elche hanno partecipato alla campagna, ma il gesto di alcuni calciatori madrileni ha generato numerose reazioni.

Mbappé, Vinicius e Konaté al centro delle critiche in Spagna

Nel corso della presentazione della maglia celebrativa, Kylian Mbappé e Vinicius Junior hanno scelto di non mostrarla completamente, coprendo parte del messaggio presente sulla divisa. Il difensore Konaté, invece, avrebbe preferito tenerla direttamente in mano senza indossarla.

Un comportamento che non è passato inosservato, considerando il forte significato attribuito in Spagna all’iniziativa. Il sostegno al Ceuta, infatti, viene interpretato non soltanto come un gesto nei confronti della squadra di calcio, ma anche come un messaggio di vicinanza alla città.

Nei giorni precedenti anche il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente aveva mostrato attenzione verso la situazione, recandosi personalmente nella città autonoma.

Real Madrid, la vittoria sull’Elche non cancella la discussione

La polemica ha accompagnato il Real Madrid anche durante la partita, nonostante il successo ottenuto grazie al gol al 91’ di Carlos Espí.

La squadra di José Mourinho era partita forte, portandosi sul doppio vantaggio grazie alla punizione di Arda Guler e al gol di Mbappé, ma nella ripresa ha rischiato di compromettere tutto subendo la rimonta dell’Elche.

Alla fine il giovane Espí ha regalato tre punti importanti ai Blancos, che hanno raggiunto il Barcellona in testa alla classifica della Liga. Tuttavia, il caso legato alla maglia pro Ceuta ha lasciato una scia di polemiche, con il gesto di Mbappé, Vinicius e Konaté destinato a far discutere ancora nei prossimi giorni.