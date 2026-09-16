Juventus, occhi su Lorenzo Palmisani: chi è il portiere del Frosinone nel mirino dei bianconeri

La Juventus studia il futuro della porta: il classe 2004 del Frosinone è uno dei giovani italiani più osservati

La Juventus continua a muoversi in prospettiva sul mercato dei giovani talenti italiani e tra i profili monitorati per il futuro della porta c’è anche Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 del Frosinone ha attirato l’attenzione degli osservatori bianconeri grazie a un percorso di crescita importante e a prestazioni che lo hanno inserito tra i prospetti più interessanti del panorama nazionale.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera starebbe valutando la possibilità di anticipare la concorrenza per il titolare dell’Under 21 italiana, magari già nella prossima sessione invernale di mercato. L’idea sarebbe quella di assicurarsi il cartellino del giocatore senza necessariamente portarlo subito a Torino.

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La formula più gradita alla Juventus potrebbe prevedere infatti la permanenza di Palmisani al Frosinone fino al termine della stagione, così da permettergli di continuare a giocare con continuità e completare il proprio percorso di maturazione.

Una strategia già utilizzata in passato dal club bianconero proprio con i ciociari, come nel caso di Federico Gatti, acquistato dalla Juventus e lasciato inizialmente in prestito al Frosinone prima dell’approdo definitivo a Torino.

Chi è Lorenzo Palmisani: carriera e crescita nel Frosinone

Nato il 18 maggio 2004, Lorenzo Palmisani è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, società che ha creduto fin dalle prime fasi nelle sue qualità. Il portiere ha completato tutta la trafila nelle categorie giovanili giallazzurre, mettendosi in evidenza per affidabilità e personalità.

Il suo percorso lo ha portato progressivamente ad affacciarsi alla prima squadra, fino a diventare uno dei giovani estremi difensori italiani più seguiti. La crescita costante e la capacità di adattarsi alle richieste del calcio moderno hanno aumentato il suo valore agli occhi degli addetti ai lavori.

Palmisani ha inoltre fatto parte del percorso delle Nazionali giovanili italiane, entrando nel radar della Federazione come uno dei portieri più interessanti della sua generazione.

Palmisani, caratteristiche tecniche: un portiere moderno

Dal punto di vista tecnico, Palmisani rappresenta un profilo in linea con l’evoluzione del ruolo. Non è soltanto un portiere chiamato a difendere la porta, ma un giocatore capace di partecipare alla costruzione della manovra.

Tra le sue principali qualità spiccano:

reattività tra i pali ;

; rapidità negli interventi ravvicinati ;

; sicurezza nelle uscite ;

; buona gestione del pallone con i piedi ;

; personalità nella costruzione dal basso.

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati è proprio la tranquillità nelle situazioni in cui deve giocare lontano dalla linea di porta. In un calcio sempre più orientato al possesso e alla costruzione dal basso, la capacità del portiere di essere coinvolto nella fase offensiva è diventata un elemento fondamentale.

Fisico e margini di crescita: perché la Juventus lo segue

Dal punto di vista fisico, Palmisani possiede una struttura importante per il ruolo: il portiere del Frosinone è alto circa 1,90 metri, caratteristica che gli permette di avere una presenza significativa nelle uscite alte e nelle situazioni di gioco aereo.

Come ogni giovane estremo difensore, deve ancora lavorare sulla continuità e sulla gestione delle situazioni più complesse contro attaccanti di alto livello. Il percorso di crescita, però, resta molto interessante.

L’interesse della Juventus nasce proprio dalla possibilità di investire su un portiere italiano con margini di miglioramento e caratteristiche moderne. L’eventuale operazione permetterebbe ai bianconeri di assicurarsi un talento emergente, lasciandogli il tempo necessario per maturare.

I buoni rapporti tra le società e il lavoro dell’entourage del giocatore potrebbero favorire una trattativa simile a quella già vista con Gatti. Per Lorenzo Palmisani, il futuro potrebbe quindi passare da Torino, ma con un presente ancora fondamentale da vivere a Frosinone per confermare tutte le qualità che hanno attirato l’attenzione della Juventus.