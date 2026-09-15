Vanoli: «Oulai è un piccolo Kanté. Su Mastantuono...»

Vanoli parla nel post partita: «Se Mastantuono mette il suo talento al servizio della squadra può diventare molto importante per la Fiorentina». Le dichiarazioni

Due vittorie su due per Paolo Vanoli. Dopo il successo per 4-2 sul campo del Venezia nel suo esordio-bis sulla panchina viola, nel giorno del ritorno al Franchi la Fiorentina batte anche il Pisa nel derby di Coppa Italia. Il risultato finale è 3-0, con le reti di Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Agli ottavi di finale i viola affronteranno il Napoli, avversario che ritroveranno peraltro già nel prossimo turno di campionato. Le sue parole:

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PAROLE – «Da Venezia per me è iniziato un nuovo capitolo. Andiamo avanti. La squadra ha dato continuità a ciò che noi vogliamo diventare: una squadra che si aiuta, che ha talento, e che mette questo a servizio del compagno. Ma c’è tanto da lavorare, perché questi ragazzi hanno potenzialità importanti»

DIFFERENZE ANNO SCORSO – «Non sono paragonabili. C’erano dei problemi. Questa è un’altra squadra: giovane, vogliosa, ha voglia. Penso che anche stasera la gente se ne stia accorgendo»

GIOVANI – «La bellezza di questa squadra è che è formata da ragazzi giovani e ricettivi, giocatori che hanno voglia di trascinare un pubblico come quello di Firenze che può diventare il dodicesimo uomo. Pellegrino ha sempre dato il massimo, è bello vedere tutti partecipi e questa è una base importante su cui costruire il futuro. Oulai per me è un piccolo Kanté, io l’ho allenato e vedo molte somiglianze: con Fagioli ho due grandi centrocampisti. Dobbiamo guardare lì, al futuro, non solo al presente»

MASTANTUONO – «Mastantuono convocato per i prossimi impegni dell’Argentina? Sono contento, se i giocatori vengono chiamati in Nazionale vuol dire che stiamo lavorando bene. Se Mastantuono mette il suo talento al servizio della squadra può diventare molto importante per la Fiorentina, ha lavorato tanto e una piazza come Firenze vuole proprio questo tipo di giocatori. Sono contento di avere a disposizione una rosa talentuosa».