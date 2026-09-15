Giudice Sportivo Serie A: stangata Kolarov! I provvedimenti

Serie A, provvedimenti ufficiali dopo la 4ª giornata: sanzioni per Kolarov, Vasquez, Lecce e Torino. Ecco le decisioni del Giudice Sportivo

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo al termine della quarta giornata di Serie A. Il provvedimento più rilevante tra i calciatori riguarda Johan Felipe Vasquez, difensore centrale del Genoa e punto fermo della retroguardia rossoblù, che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno di campionato.

Il giocatore genoano è stato fermato per una gara in seguito alla doppia ammonizione ricevuta nel corso della partita. La prima sanzione è arrivata per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, mentre la seconda è stata causata da un comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

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Serie A, multe a Lecce e Torino

Tra le società sanzionate figura il Lecce, che ha ricevuto un’ammenda di 8.000 euro. Il provvedimento è stato adottato a causa del comportamento di alcuni sostenitori giallorossi, che durante la gara hanno lanciato nel recinto di gioco petardi, fumogeni e bottigliette. La sanzione è stata comunque attenuata in base a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Multa anche per il Torino, che dovrà versare 3.000 euro. Il club granata è stato punito a titolo di responsabilità oggettiva per aver causato un ritardo di circa due minuti nell’inizio del primo tempo della propria partita.

Allenatori, due turni di stop per Kolarov

La decisione più pesante riguarda però Aleksandar Kolarov, allenatore dell’Inter ed ex difensore con una lunga esperienza internazionale tra Serie A e Premier League. Il tecnico nerazzurro è stato squalificato per due giornate effettive di gara e sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro.

Secondo il referto, Kolarov avrebbe rivolto una critica ritenuta irrispettosa nei confronti del direttore di gara e, successivamente all’espulsione, avrebbe avuto un ulteriore comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

Un turno di squalifica per Biglia e Nenci

Tra i componenti dello staff tecnico fermati per una giornata figurano anche Lucas Biglia, collaboratore tecnico del Torino ed ex centrocampista di Lazio e Milan, e Massimo Nenci, membro dello staff dell’Atalanta.

Biglia è stato sanzionato per aver contestato in maniera plateale una decisione arbitrale nel finale della gara. Nenci, invece, è stato punito dopo aver protestato con particolare veemenza contro una decisione del direttore di gara, episodio rilevato dal Quarto Ufficiale.

Le decisioni del Giudice Sportivo avranno inevitabilmente un impatto sulle prossime sfide di Serie A, con diverse società chiamate a fare i conti con assenze e sanzioni maturate nel corso dell’ultimo turno di campionato.