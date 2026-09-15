Palermo, stop Strefezza: Mazzitelli al suo posto in Lista A

Palermo, cambio obbligato in Lista A: Strefezza rimarrà fuori fino a guarigione, dentro Mazzitelli. La decisione e il comunicato ufficiale

Il Palermo è costretto a fare i conti con l’infortunio di Gabriel Strefezza, fantasista italo-brasiliano e uno degli elementi di maggior qualità della rosa rosanero. Il club siciliano ha infatti annunciato una modifica alla Lista A della Serie B, con l’uscita temporanea del giocatore in seguito al problema fisico accusato nell’ultima sfida di campionato contro la Sampdoria.

L’episodio risale alla gara disputata contro i blucerchiati, durante la quale Strefezza era riuscito anche a trovare la via del gol prima di essere costretto a lasciare il campo. Il calciatore ha infatti accusato un problema alla coscia sinistra che ha richiesto ulteriori accertamenti medici e che lo terrà lontano dall’attività agonistica per un periodo ancora da definire.

Palermo, Mazzitelli entra nella Lista A

Per far fronte all’assenza dell’ex esterno offensivo del Como, il Palermo ha deciso di inserire nella Lista A Luca Mazzitelli, centrocampista romano con una lunga esperienza tra Serie A e Serie B, arrivato recentemente da svincolato dopo la conclusione del suo contratto con il Como.

L’ingresso di Mazzitelli consentirà all’allenatore rosanero di avere un’opzione in più in mezzo al campo, aumentando le alternative a disposizione in una fase della stagione particolarmente delicata. Il centrocampista porta in dote qualità, esperienza e conoscenza del campionato cadetto, caratteristiche che potrebbero rivelarsi importanti nel corso della stagione.

Il comunicato ufficiale del Palermo

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Palermo ha spiegato le ragioni della modifica effettuata nella lista dei giocatori disponibili per il campionato.

Attesa per il recupero di Strefezza

L’obiettivo del Palermo è quello di recuperare quanto prima Strefezza, giocatore capace di garantire creatività, imprevedibilità e gol nella trequarti offensiva. Fino al completo ristabilimento del fantasista italo-brasiliano, toccherà a Mazzitelli occupare il posto liberato nella Lista A.

La società monitorerà costantemente l’evoluzione delle condizioni fisiche del numero rosanero, con la speranza di poterlo reinserire nel gruppo non appena avrà completato il percorso di recupero e ottenuto il via libera dello staff medico.

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COMUNICATO – “Il Palermo FC comunica che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati in merito all’entità dell’infortunio, Gabriel Strefezza è stato temporaneamente sostituito – fino ad avvenuta guarigione – nella Lista A del Campionato Serie BKT 2026/2027 da Luca Mazzitelli, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione della Lega B“.