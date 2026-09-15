Catania, 3 punti in 4 giornate: nuovo nome per la panchina

La panchina del Catania resta sotto stretta osservazione: Longo si gioca il futuro, ecco che spunta il nome di Caserta

Il momento del Catania è tra i più delicati di questo avvio di stagione. I risultati ottenuti nelle prime settimane non hanno rispettato le aspettative della società e della tifoseria, portando inevitabilmente sotto i riflettori la posizione di Emilio Longo, allenatore rossazzurro arrivato con il compito di guidare il rilancio del club nel girone C di Serie C.

L’ultima sconfitta casalinga per 2-1 contro la Scafatese ha aumentato la pressione attorno al tecnico. Con appena tre punti raccolti nelle prime quattro giornate di campionato, il Catania si trova infatti lontano dalle zone di vertice e chiamato a una rapida inversione di marcia.

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Catania, un avvio di stagione al di sotto delle aspettative

Il bilancio delle prime uscite ufficiali è tutt’altro che positivo. In campionato gli etnei hanno conquistato una sola vittoria, il netto 4-0 interno contro il Cosenza, incassando però sconfitte contro Inter Under 23 e Monopoli. Un rendimento che si aggiunge alle delusioni maturate nelle coppe, con le eliminazioni arrivate contro Parma in Coppa Italia e Savoia in Coppa Italia Serie C.

Numeri che hanno inevitabilmente alimentato le riflessioni della dirigenza sul futuro della guida tecnica. Secondo le indiscrezioni, tra i possibili candidati per un eventuale cambio in panchina sarebbe tornato d’attualità il nome di Fabio Caserta, allenatore campano con una lunga esperienza tra Serie B e Serie C.

La sfida contro il Picerno può essere decisiva

In questo contesto, la trasferta sul campo del Picerno assume un’importanza fondamentale. Un risultato positivo consentirebbe a Longo di allentare la pressione e rilanciare le ambizioni della squadra, mentre un ulteriore passo falso potrebbe alimentare nuove valutazioni da parte del club.

La sensazione è che il Catania abbia bisogno non solo di punti, ma anche di prestazioni convincenti per ritrovare fiducia e stabilità dopo un avvio particolarmente complicato.

Coda e Insigne, i big chiamati a trascinare il Catania

Durante il mercato estivo la società ha investito su diversi profili di esperienza per aumentare il tasso tecnico della rosa. Tra gli acquisti più importanti figurano Massimo Coda, attaccante tra i migliori marcatori nella storia della Serie B, e Roberto Insigne, fantasista offensivo ed ex protagonista del campionato cadetto, fratello minore di Lorenzo Insigne.

I tifosi rossazzurri attendono inoltre l’esordio di Fabrizio Caligara, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus e arrivato dal Sassuolo per dare qualità e dinamismo alla mediana.

La stagione è ancora lunga, ma il Catania non può permettersi ulteriori passi falsi. Le prossime gare diranno se Longo riuscirà a rilanciare il progetto rossazzurro o se la società sarà costretta a valutare un cambio alla guida tecnica.