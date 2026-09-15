Pagelle Genoa Sudtirol, basta il gol di Vasquez! - I VOTI

Genoa-Südtirol, decide la partita un colpo di testa di Vásquez: rossoblù agli ottavi di Coppa Italia che sfiderà l’Inter di Chibu

Il Genoa stacca il pass per gli ottavi di finale al termine di una gara sofferta, risolta da un colpo di testa di Johan Vásquez, capitano rossoblù. Ottima prestazione per il Südtirol, propositivo e vicino al gol in più occasioni.

Primo tempo senza grandi emozioni

Al Luigi Ferraris di Genova la prima frazione scorre senza particolari sussulti. Il pallino del gioco resta prevalentemente nei piedi dei padroni di casa, che schiacciano gli avversari nella metà campo altoatesina per gran parte del tempo. Nonostante la pressione e la buona circolazione di palla, il Südtirol si difende con ordine, chiudendo bene gli spazi e limitando le iniziative offensive del Genoa. Le occasioni più concrete arrivano da due conclusioni di Drameh, una dalla distanza e una centrale bloccata senza difficoltà da Plizzari, oltre ai tentativi dalla lunga distanza di Wiafe e Amorim.

Il Genoa soffre, ma trova il colpo decisivo

Nella ripresa gli ospiti partono meglio, con una ripartenza di Federico Davi neutralizzata da un attento Stolz. Il Genoa risponde con un colpo di testa di Wiafe, di poco fuori. Al 55′ è ancora il Südtirol a rendersi pericoloso con Burnete, fermato solo da una deviazione provvidenziale di Otoa. Nel momento più complicato, Daniele De Rossi inserisce El Shaarawy e Colombo, subito propositivi: al 68′ l’attaccante ex Milan e Lecce, in cerca di riscatto dopo l’errore dal dischetto col Frosinone, impegna severamente Plizzari. Poco dopo ci prova anche Meichtry, di poco a lato su corner.

Nel finale la pressione rossoblù paga: a tre minuti dal termine, su un nuovo calcio d’angolo, arriva l’incornata vincente del neo entrato Vásquez, che regala al Genoa una vittoria pesante per il morale della squadra di De Rossi in una serata complicata.

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GENOA – Stolz, 6,5, Marcandalli, 6, Otoa, 6,5 (dal 81′ Vásquez, 7,5), Puczka, 6, Drameh, 6,5 (dal 61′ El Shaarawy, 6), Wiafe, 6,5, Amorim, 6, Mitaj, 5,5 (dal 61′ Colombo, 6,5), Baldanzi, 6 (dal 67′ Messias Jr., 6), Meichtry, 6, Vitinha, 5,5. All. De Rossi, 7.

SUDTIROL – Plizzari 7; Pellini 6 (dal 73′ Molina 6), Giorgini 6 (dal 45′ Stabile), Veroli 6; Federico Davi 6,5, Tait 6, Brik 6, Simone Davi 6,5; Anghelè 6 (dal 61′ Zeroli), Mixtur 5,5 (dal 73′ Okoro 6); Burnete 6,5. All. Possanzini 6.