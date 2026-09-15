Nuova vita per Bennacer, riparte dal Qatar

Ismael Bennacer riparte dal Qatar: l’ex calciatore del Milan adesso è ufficialmente un giocatore dell’Al Gharafa

Per Ismael Bennacer si apre una nuova fase della carriera. Il centrocampista algerino classe 1997, fresco della risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Milan, ha scelto di proseguire il proprio percorso professionale in Qatar, firmando con l’Al Gharafa, formazione tra le più importanti della Qatar Stars League e impegnata anche nelle competizioni continentali asiatiche.

Dopo anni vissuti tra Serie A e calcio europeo ad alto livello, Bennacer è pronto a mettersi alla prova in un contesto differente, con l’obiettivo di ritrovare continuità e tornare a essere protagonista. L’ex regista rossonero lascia infatti l’Italia dopo un’esperienza significativa, durante la quale si è affermato come uno dei centrocampisti più tecnici e dinamici del campionato.

Al Gharafa, Bennacer ritrova due compagni di nazionale

L’avventura qatariota offrirà a Bennacer la possibilità di condividere lo spogliatoio con altri volti noti del calcio internazionale. Nell’organico dell’Al Gharafa militano infatti Yacine Brahimi, fantasista algerino ex Porto e protagonista per anni nelle competizioni europee, e Adam Ounas, esterno offensivo algerino con un passato in Serie A tra Napoli e Cagliari.

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La presenza dei due connazionali potrebbe facilitare l’inserimento del centrocampista all’interno del nuovo ambiente, consentendogli di adattarsi più rapidamente alle richieste della squadra e del campionato.

Tante conoscenze della Serie A nella rosa qatariota

Non mancano, inoltre, altri giocatori già transitati dal calcio italiano. Tra questi figura Florinel Coman, attaccante rumeno rapido e tecnico che ha vestito la maglia del Cagliari durante la sua esperienza in Serie A.

L’Al Gharafa continua così a puntare su profili con esperienza internazionale, costruendo una rosa competitiva sia per il campionato nazionale sia per gli impegni in ambito continentale.

Una nuova sfida per l’ex regista rossonero

La scelta di Bennacer rappresenta una svolta importante nella sua carriera. Dopo aver conquistato trofei e vissuto stagioni di alto livello con il Milan, il centrocampista algerino ha deciso di accettare una nuova sfida lontano dall’Europa.

L’Al Gharafa punta sulle qualità del giocatore per aumentare il tasso tecnico della squadra, mentre Bennacer avrà l’opportunità di rilanciarsi in un progetto ambizioso. L’obiettivo comune sarà quello di competere ai massimi livelli nel calcio qatariota e nella Champions League asiatica, con l’ex Milan chiamato a ricoprire un ruolo centrale nel gioco della formazione allenata dallo staff tecnico del club.

