Ribaltone Bologna: Tedesco verso l'esonero, c'è Palladino

La dirigenza rossoblù cambia strategia nelle ultime ore: pronto il tecnico ex Monza e Fiorentina per la successione

In arrivo un ribaltone in casa Bologna. Quando tutto lasciava presagire che la società fosse orientata a concedere una seconda chance all’attuale allenatore Domenico Tedesco, tecnico italo-tedesco arrivato in estate dopo l’esperienza al Fenerbahçe, nelle ultime ore lo scenario è drasticamente cambiato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La scelta della dirigenza

In rossoblù si sta consumando una svolta improvvisa: il club, come vi avevamo anticipato, ha deciso di optare per l’esonero immediato di Tedesco. Si attendono ormai soltanto le ultime conferme definitive, ma la strada tracciata dalla dirigenza è chiara. La scelta è quella di cambiare subito l’allenatore per dare un’immediata scossa all’ambiente e invertire la rotta dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle attese.

Palladino in pole

Non c’è tempo da perdere, e il Bologna ha già individuato il profilo giusto per la successione. Il possibile sostituto sulla panchina rossoblù è Raffaele Palladino, tecnico con esperienze importanti sulle panchine di Monza e Fiorentina in Serie A. L’allenatore è pronto a subentrare e, se i tempi tecnici e burocratici lo consentiranno, potrebbe prendere in mano le redini della squadra già a partire dalla giornata di domani.

Ore decisive, dunque, in casa Bologna, dove è iniziato un nuovo ribaltone destinato a cambiare il volto tecnico della squadra a stagione già in corso.