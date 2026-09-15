Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: disastro in Champions League

Ronaldo e compagni travolti dalla doppietta di Houssine Rahimi e dalla rete del fratello Soufiane. Espulsi Bennacer e Summerville nel match dell’Al-Hilal
Partenza da incubo per l’Al-Nassr nella Champions League asiatica. I campioni d’Arabia Saudita, con in campo l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, perdono 4-0 sul campo dell’Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti. L’attaccante marocchino Houssine Rahimi sigla una doppietta al 25′ e al 63′, suo fratello maggiore Soufiane Rahimi cala il tris al 72′ e serve l’assist per il poker firmato Giakoumakis all’85’.
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Bennacer e Summerville espulsi nella gara dell’Al-Hilal
Nella fase a campionato del torneo, articolata in due gironi da 16 squadre ciascuno (Est e Ovest), stasera gioca anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, tecnico italiano ex Lazio e Inter, impegnato in casa contro i qatarioti dell’Al-Gharafa. Nella formazione ospite scende in campo il centrocampista algerino Ismael Bennacer, ex Milan da poco passato proprio all’Al-Gharafa a parametro zero, espulso alla mezz’ora insieme all’olandese Crysencio Summerville, accostato alla Roma nel corso della scorsa sessione di mercato estiva, per un acceso battibecco nei pressi delle panchine.
Al-Hilal avanti con Neves e Milinkovic-Savic
Il risultato si sblocca nel recupero del primo tempo, quando il portoghese Ruben Neves, centrocampista ex Wolverhampton, trasforma un calcio di rigore portando in vantaggio l’Al-Hilal, privo di diverse pedine importanti per l’occasione. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Milinkovic-Savic al 73′, che chiude i conti e regala il primo successo stagionale nella competizione asiatica alla squadra di Inzaghi.