Pagelle Fiorentina Pisa, Pellegrino da sogno! - I VOTI

Decidono Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves: la squadra di Vanoli vince la seconda gara consecutiva dopo il cambio in panchina

La Fiorentina di Paolo Vanoli ne vince un’altra. Dopo l’esordio scacciaincubi in casa del Venezia in campionato, la Viola si impone per 3-0 nel derby toscano contro il Pisa e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Pellegrino sblocca il match nel primo tempo

Una gara equilibrata e senza troppi spunti, nella quale a brillare è soprattutto il giovane talento cresciuto nel vivaio del Napoli Ege Rao, autore di un palo esterno, viene sbloccata a cinque minuti dall’intervallo: Dragusin calcia dalla distanza, Scuffet non trattiene bene la conclusione e Mateo Pellegrino non perdona con il tap-in vincente, terzo gol consecutivo per l’attaccante argentino.

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Njie e Gnonto chiudono i conti, poker di Pedro Gonçalves

Il match viene indirizzato definitivamente a una ventina di minuti dal termine: protagonista è il subentrato Rachid Njie, ex Leeds, che sfonda sulla fascia lasciando sul posto un paio di avversari e serve un pallone al bacio per Wilfried Gnonto, che deve solo depositare in rete da due passi. Al secondo minuto di recupero arriva anche il tris firmato Pedro Gonçalves, con un gran destro da fuori area su assist di Jimenez che supera nuovamente Scuffet.

Ottavi contro il Napoli in gara secca

Grazie a questo successo, la Fiorentina vince la seconda partita su due dopo il cambio in panchina e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia, che i gigliati giocheranno in trasferta, in gara secca, sul campo del Napoli.

Ottima prova per Pellegrino e Gnonto, entrambi a segno, mentre Franco Mastantuono fa un leggero passo indietro rispetto alla notte da sogno di Venezia. Positivi gli ingressi di Njie e Pedro Gonçalves, entrambi decisivi. Bene Ndour a centrocampo, più impreciso Joao Mario.

Nel Pisa di Paolo Bianco non bastano gli spunti dell’ottimo Rao: soffrono Caracciolo, in difficoltà su Pellegrino, e Scuffet, non impeccabile sulla respinta che origina il vantaggio viola.

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FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Joao Mario 5.5, Dragusin 6.5 (46′ Viery 6), Pongracic 6, Valdepenas 6 (72′ Jimenez 6.5); Ndour 6.5, Oulai 6.5, Brescianini 6 (60′ Njie 7); Mastantuono 6 (60′ Pedro Gonçalves 7), Pellegrino 7 (83′ Beto sv), Gnonto 7. All. Vanoli

PISA (3-4-2-1): Scuffet 5.5; Primasso 6 (64′ Coppola 5.5), Caracciolo 5.5, Canestrelli 6; Zanon 5.5 (59′ Angori 5.5), Loyola 6, Piccinini 6.5, Leris 6.5 (75′ Denoon sv); Ferrah 5.5, Rao 6.5 (59′ Moreo 5.5); Pittarello 5.5 (59′ Petagna 5.5). All. Bianco