Italia Under 16, pareggio contro la Spagna: gli Azzurrini reagiscono e trovano l’1-1 al 92’. Ecco com’è andata la prima di Immobile

La Nazionale Under 16 di Giovanni Costantino ferma la Spagna a Coverciano: decisivo il rigore trasformato da Mattia Pica nel finale

L’Italia Under 16 inizia con un pareggio il nuovo percorso internazionale. Gli Azzurrini hanno chiuso sull’1-1 l’amichevole disputata al Centro Tecnico Federale di Coverciano contro i pari età della Spagna, in una sfida equilibrata e combattuta fino agli ultimi minuti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La gara ha rappresentato anche la prima uscita con Ciro Immobile nel ruolo di capo delegazione della Nazionale giovanile. L’ex attaccante azzurro ha iniziato così la sua nuova esperienza all’interno dello staff federale, accompagnando il gruppo guidato dal commissario tecnico Giovanni Costantino.

Italia Under 16, tanti legni e rimonta nel finale contro la Spagna

La partita ha visto l’Italia creare diverse occasioni già nella prima frazione. Gli Azzurrini hanno sfiorato il vantaggio con Enzo Diofebo, autore di una conclusione terminata sul palo.

La Spagna è riuscita però a sbloccare il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato da Ivan Castellanos Pastor, portandosi avanti nel punteggio.

La reazione dell’Italia non si è fatta attendere. La squadra di Costantino ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, colpendo altri due legni con Leonardo Rossini prima di trovare il definitivo 1-1 nei minuti finali.

Al 92’, infatti, Mattia Pica ha realizzato il calcio di rigore che ha permesso agli Azzurrini di evitare la sconfitta e chiudere con un risultato positivo il confronto contro una delle selezioni giovanili più importanti d’Europa.

Costantino soddisfatto: “Pareggio giusto contro una squadra molto forte”

Al termine della gara il tecnico dell’Italia Under 16, Giovanni Costantino, ha analizzato positivamente la prestazione dei suoi giocatori.

«Penso che sia un pareggio giusto, perché la partita è stata equilibrata. Abbiamo fatto bene e tenuto testa a una squadra molto forte, dando continuità alle prestazioni positive offerte contro l’Inghilterra. È questo l’aspetto più importante».

L’allenatore guarda già alla prossima sfida contro la Spagna, in programma giovedì alle ore 11, quando le due Nazionali si affronteranno nuovamente.

«Sicuramente cambieremo qualcosa – prosegue Costantino –, perché abbiamo voglia di dare spazio a tutti e permettere a ciascuno di dimostrare le proprie capacità. Anche chi è subentrato oggi ha dimostrato di essere all’altezza di chi ha iniziato la partita, quindi ci sarà sicuramente qualche cambio. Speriamo anche, come abbiamo fatto con l’Inghilterra, di non calare in termini di mentalità e intensità. L’obiettivo non è avere soltanto 11 giocatori pronti e di qualità, ma allargare la cerchia di coloro che possono far parte della Nazionale».

La seconda sfida contro la Spagna Under 16 sarà quindi un’altra occasione per valutare i giovani talenti italiani e ampliare il gruppo a disposizione dello staff azzurro.