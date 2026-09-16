Donnarumma carica l’Italia: «Bisogna cambiare pagina, torneremo a fare bene»

Il portiere e capitano della Nazionale ha parlato a Sky Sport del futuro degli azzurri, del ritorno di Mancini e del ricordo della vittoria a Wembley

Gianluigi Donnarumma guarda avanti e prova a trasmettere fiducia all’ambiente della Nazionale italiana. Il portiere e capitano azzurro, intervistato da Sky Sport, ha analizzato il momento della squadra dopo un periodo complicato, soffermandosi sugli obiettivi futuri e sulla necessità di ricreare un gruppo forte in vista dei prossimi appuntamenti.

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Il numero uno italiano ha parlato anche del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e del legame con una delle pagine più emozionanti della storia recente della Nazionale: la vittoria di Euro 2020 a Wembley.

Donnarumma e la Nazionale: «Bisogna cambiare pagina»

Il capitano dell’Italia ha sottolineato l’importanza di ritrovare entusiasmo e compattezza dopo un’estate difficile, con l’obiettivo di ripartire attraverso il lavoro del gruppo e il sostegno dei tifosi.

FUTURO AZZURRO E RISCATTO – «Ci andremo? Sì. C’è bisogno di tanta positività nell’ambiente che andrò a trovare, dopo un’estate difficilissima: bisogna cambiare pagina, tornare a essere ottimisti e positivi, ricreando un grande gruppo. Solo tra noi possiamo farlo, grazie agli italiani che ci supporteranno a partire dalle prime partite di Nations League. Abbiamo bisogno di loro per riscrivere la nostra storia. È questo l’importante. Lo so che è stata un’estate molto complicata, lo è stata per me e per tutti: vedere i Mondiali è stato durissimo, però bisogna alzare la testa. Bisogna farlo».

Donnarumma sul ritorno di Mancini: «Ci darà entusiasmo»

L’estremo difensore ha accolto con entusiasmo il ritorno del tecnico che ha guidato l’Italia alla conquista dell’Europeo, evidenziando il ruolo che potrà avere nel nuovo percorso azzurro.

IL RITORNO DEL CT – «Sono sicuro che ci darà grande entusiasmo e grande carica per affrontare queste partite e le prossime per le qualificazioni».

Il ricordo di Wembley e Vialli: «Un’immagine che porterò sempre con me»

Donnarumma ha poi ricordato il trionfo europeo del 2021 e il momento simbolico dell’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria contro l’Inghilterra.

LA VITTORIA DI EURO 2020 – «Sicuramente, dopo la nascita di mio figlio, è la parte più bella della mia vita. Oggi è un tasto dolente. L’immagine che voglio ricordare è sempre quella dell’abbraccio tra il ct e il nostro Gianluca Vialli dopo la vittoria finale. È stato veramente speciale, bello, emozionante: fa capire quanto ci dava Vialli. È un’immagine che porterò sempre con me e sono sicuro che torneremo a fare bene, a qualificarci agli Europei e ai Mondiali».

Le parole di Donnarumma rappresentano un messaggio di fiducia verso il futuro dell’Italia, chiamata ora a ricostruire entusiasmo e risultati per tornare protagonista nelle competizioni internazionali.