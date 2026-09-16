Tiago Gabriel: «L'unico obiettivo è la salvezza»

Tiago Gabriel si racconta ai canali ufficiali del Lecce: «L’unico obiettivo è la salvezza. Mercato? Sono sempre stato con la testa a Lecce. Sono contento di rimanere qui»

Tiago Gabriel, difensore del Lecce, è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso per fare il punto sul momento della squadra e sul proprio percorso di crescita. Di seguito le dichiarazioni del centrale portoghese.

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PRIMA VITTORIA – «E’ stata una buona partita in casa, davanti ai nostri tifosi, però possiamo sempre migliorare. 6 punti in 4 partite sono buoni ma potevamo fare di più contro Roma e Cagliari, ma stiamo migliorando e questo è l’importante»

KO CONTRO IL CAGLIARI – «Questa partita (contro il Monza, ndr) è stata importante perché era uno scontro diretto contro una nostra diretta rivale. Nel primo tempo siamo entrati bene segnando due gol. L’atteggiamento è stato giusto, ma ora pensiamo alla prossima partita.»

MILAN – «Sarà una partita difficile in trasferta. Il Milan quest’anno ha investito bene, per questo dobbiamo focalizzarci sul match e lavorare bene in settimana.»

MERCATO– «La permanenza è speciale per me e la mia famiglia. Il calciomercato è secondario: non dipende da me. Per questo sono sempre stato con la testa a Lecce. Sono contento di rimanere qui. L’unico obiettivo è la salvezza.»

TIFOSI – «Li sentiamo quando scendiamo in campo. Per noi giocare in casa è speciale. Penso che tutte le squadre che vengono a giocare a Lecce li sentono. Spero che in questa stagione sia sempre così.»